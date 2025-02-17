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Ne Kadar Umursamazsın?

Ne Kadar Umursamazsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 16:01

Bazı insanlar her şeyin üzerine fazlasıyla düşer, bazıları ise olaylar karşısında serinkanlı kalmayı tercih eder. Peki ya sen? Hayatta her şeyi ciddiye mi alırsın, yoksa hiçbir şey seni kolay kolay etkileyemez mi? Kendini boşvermiş biri mi sanıyorsun, yoksa aslında her şeyin peşinden mi koşuyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşın seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?

4. Yolda biri sana ters ters baktığında ne hissedersin?

5. İlgisizlik seni üzer mi?

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6. Başarılarını yeterince takdir etmediklerini düşündüğünde nasıl hissedersin?

7. Yakın bir arkadaşınla bir tartışma yaşadığında ne yaparsın?

8. Önemli şeyleri unutur musun?

9. Bir arkadaşın sana çok önemli bir şey anlatıyor ama gerçekten sıkıldın. Ne yaparsın?

10. Son olarak bunlardan hangisi sensin?

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Sen hiçbir şeyi umursamıyorsun!

Senin için hayat çok basit: 'Boşver!' Mottosunu hayatının her alanına uygulayan birisin. Eleştiriler, hatalar ya da başkalarının senin hakkında düşündükleri senin için neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor. Sen kendine o kadar güveniyorsun ki, dışarıdan gelen hiçbir baskıyı ciddiye almıyorsun. Umursamamak senin için bir savunma mekanizması değil, adeta yaşam tarzı! İnsanlar seni ne kadar eleştirirse eleştirsin, sen yoluna bakıyorsun. Senin için en önemli şey, senin ne düşündüğün ve ne hissettiğin. Hayatını kolaylaştırmayı çok iyi biliyorsun. Problem çözmede ustasın çünkü sorunlara gerektiğinden fazla enerji harcamıyorsun. Eğer bir durum seni memnun etmiyorsa, orada durmazsın; ileriye bakar ve çözüm odaklı hareket edersin. Bu yüzden seninle vakit geçiren insanlar senin rahatlığından etkilenir ve kendilerini senin yanında daha huzurlu hissederler. Bu umursamaz tavrın sayesinde strese karşı da oldukça dayanıklısın. Çoğu insanın büyük dert ettiği olaylar seni hiç yormaz. Hayatını bu denli rahat yaşaman seni hem özgüvenli biri yapıyor hem de çevrendekilere ilham veriyorsun. Zaman zaman aşırı umursamaz olmak, önemli detayları kaçırmana neden olabilir. Hayatta bazı şeylere biraz daha dikkat etmek seni daha da güçlü bir insan yapabilir. Fakat senin gibi özgüvenli birinin bunu da zamanla başaracağından şüphemiz yok!

Sen bazen umursamaz oluyorsun bazen de fazla umursuyorsun!

Sen hayatı dengede yaşamayı tercih eden birisin. Bazı şeylere umursamaz yaklaşabiliyorsun ama her şeyin bir sınırı var, değil mi? Eleştiriler karşısında genel olarak rahatsız olmazsın; ancak bazen gerçekten dikkate alınması gereken durumlar olduğunda, durup düşünürsün. Bu da seni tam bir denge insanı yapıyor. Yani ne çok ciddiye alıyorsun ne de tamamen boşveriyorsun. Çevrendeki insanların ne düşündüğünü bazen merak etsen de, hayatını onların fikirlerine göre şekillendirmezsin. Kendine olan güvenin yerinde, ama gerektiğinde başkalarının görüşlerine de kulak verebiliyorsun. Bu seni hem açık fikirli hem de sağlam duruşlu biri yapıyor. Senin bu dengeli tutumun, insanlarla ilişkilerinde bir denge kurmana yardımcı oluyor. Onları ciddiye alıp, gerektiğinde ilgileniyor; ama kendine fazla yük etmiyorsun. Bu yüzden insanlar seni güvenilir biri olarak görüyor. Fakat bazen olayları biraz daha akışına bırakman ve fazladan stres yaratmaman iyi olabilir. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve sen zaten bunu çok iyi biliyorsun!

Sen her şeyi fazla umursuyorsun!

Sen kesinlikle olayları akışına bırakan biri değilsin. Hayatında her şeyin kontrolü sende olmalı, çünkü her detaya önem veriyorsun. İnsanların senin hakkındaki düşünceleri, söylemleri ve eleştirileri seni etkiler ve uzun süre üzerine düşünürsün. Hataların üzerine fazla düşer, neden böyle olduğunu anlamaya çalışırsın. Bu da seni biraz stresli ve titiz biri yapabiliyor. Senin için umursamamak zor, çünkü her şeyi ciddiye alıyorsun. Her detayı düşünmek ve analiz etmek senin doğal bir özelliğin. Bu yüzden bazen çok yorulabilirsin. Ancak bu dikkatli tavrın sayesinde, insanlar seni güvenilir ve sorumluluk sahibi biri olarak görüyor. Seninle yapılan her işte başarılı olunacağından eminler, çünkü sen hiçbir şeyi şansa bırakmazsın. Hayat sadece detaylardan ibaret değil. Bazen olayları biraz akışına bırakmak ve kendini rahatlatmak sana iyi gelebilir. Bu, hayatını daha huzurlu ve dengeli bir şekilde yaşamanı sağlayabilir. Her şeyi umursamak zorunda değilsin; zaman zaman sadece boşvermek de seni daha güçlü yapabilir!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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