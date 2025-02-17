Ne Kadar Umursamazsın?
Ne Kadar Umursamazsın?
Bazı insanlar her şeyin üzerine fazlasıyla düşer, bazıları ise olaylar karşısında serinkanlı kalmayı tercih eder. Peki ya sen? Hayatta her şeyi ciddiye mi alırsın, yoksa hiçbir şey seni kolay kolay etkileyemez mi? Kendini boşvermiş biri mi sanıyorsun, yoksa aslında her şeyin peşinden mi koşuyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?
4. Yolda biri sana ters ters baktığında ne hissedersin?
5. İlgisizlik seni üzer mi?
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6. Başarılarını yeterince takdir etmediklerini düşündüğünde nasıl hissedersin?
7. Yakın bir arkadaşınla bir tartışma yaşadığında ne yaparsın?
8. Önemli şeyleri unutur musun?
9. Bir arkadaşın sana çok önemli bir şey anlatıyor ama gerçekten sıkıldın. Ne yaparsın?
10. Son olarak bunlardan hangisi sensin?
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Sen hiçbir şeyi umursamıyorsun!
Sen bazen umursamaz oluyorsun bazen de fazla umursuyorsun!
Sen her şeyi fazla umursuyorsun!
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