onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Ne Kadar Eskirse Eskisin Yüzümüzü Güldüren Ekran Görüntüleri

Ne Kadar Eskirse Eskisin Yüzümüzü Güldüren Ekran Görüntüleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.12.2025 - 14:34

İnternet uzun süredir hayatımızda olan bir olgu ve haliyle videolar, yazılar, fotoğraflardan oluşan milyonlarca veri Türk internet kültürüne katkı sağlıyor. Yabancıların 'meme' dediği görseller yeteri kadar komikse üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. X'te de bazı ekran görüntüleri tekrar akıllara geliyor ve defalarca paylaşılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu diyalog en meşhurlarından...

Bu diyalog en meşhurlarından...

Bir de ironinin dibine vuranlar var.

Bir de ironinin dibine vuranlar var.

Ceza yaklaşımı da ilginç.

Ceza yaklaşımı da ilginç.

Bazı tweetler ise akıllara kazınıyor.

Bazı tweetler ise akıllara kazınıyor.

Hanımcılığın babalarından Selami Pars

Hanımcılığın babalarından Selami Pars
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir de modaya uyanlar var.

Bir de modaya uyanlar var.

Tek bir harf hatası olayı ilginç yerlere çekebiliyor.

Tek bir harf hatası olayı ilginç yerlere çekebiliyor.

Ne için acil lazım?

Ne için acil lazım?

En anlamlı link...

En anlamlı link...

Bu da eskilerden...

Bu da eskilerden...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın