Ne Kadar Eskirse Eskisin Yüzümüzü Güldüren Ekran Görüntüleri
İnternet uzun süredir hayatımızda olan bir olgu ve haliyle videolar, yazılar, fotoğraflardan oluşan milyonlarca veri Türk internet kültürüne katkı sağlıyor. Yabancıların 'meme' dediği görseller yeteri kadar komikse üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. X'te de bazı ekran görüntüleri tekrar akıllara geliyor ve defalarca paylaşılıyor.
Bu diyalog en meşhurlarından...
Bir de ironinin dibine vuranlar var.
Ceza yaklaşımı da ilginç.
Bazı tweetler ise akıllara kazınıyor.
Hanımcılığın babalarından Selami Pars
Bir de modaya uyanlar var.
Tek bir harf hatası olayı ilginç yerlere çekebiliyor.
Ne için acil lazım?
En anlamlı link...
Bu da eskilerden...
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
