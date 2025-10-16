Ne Kadar Bilgilisin? Retinol Kullanımıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışları Açıklıyoruz!
Retinol, cilt bakımında yaygın olarak kullanılan bir bileşendir. Ciltteki gençleştirici etkileriyle bilinen bu mucizevi bileşen, özellikle yaşlanma karşıtı bakımın vazgeçilmezidir. Ancak retinol kullanımında yapılan bazı yaygın hatalar ciltteki hassasiyeti artırarak faydaların ortaya çıkmasını önleyebilir. Bu nedenle bakım rutinlerine retinolü dahil etmeden önce bu yanlışlar hakkında bilgi edinmeniz iyi olabilir. İşte retinol kullanırken dikkat etmeniz gerekenler!
1. Retinole bir anda başlanmamalıdır.
2. Güneş kremi olmadan kullanmak tehlikeli olabilir.
3. Yüksek dozlar cildi yorabilir.
4. Duyarlı ciltler için uygun olmayabilir.
5. Göz çevresi uygulamalarından kaçınılmalıdır.
6. Hassasiyet durumlarında kullanıma ara verilmelidir.
7. Gençlerde kullanım için geliştirilmemiştir.
8. Günlük olarak kullanılmamalıdır.
9. Günün hangi saati kullanıldığı önemli olabilir.
10. AHA ve BHA ile birlikte kullanılmamalıdır.
11. Her yerden satın alınmamalıdır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
