Narin'in Abisi Baran Güran'dan Paylaşım: Allah İçin Yapmayın

'Acımı ne kadar anlatsam yetmez. Allah için her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var, Allah için yapmayın. Her şey tam belli olsun zaten hak edilen ceza verilecektir. Beni de düşünün; ne annem var yanımda, ne babam, ne de akrabalarım'