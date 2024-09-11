Narin'in Abisi Baran Güran'dan Paylaşım: Allah İçin Yapmayın
Narin'in Abisi Baran Güran'dan Paylaşım: Allah İçin Yapmayın
8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine tam 19 gün sonra ulaşıldı. Tüm Türkiye'nin yasını tuttuğu Narin'in ardından, aile üyeleri de dahil olmak üzere pek çok kişi soruşturmaya dahil edildi, gözaltına alındı. Narin'in yakınlarından gözaltında olmayan tek kişi olan abi Baran Güran ise sosyal medya hesabından isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Ağustos'ta kaybolan Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin'in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı.
Narin'in dışarıda bulunan tek aile üyesi olan abisi Baran Güran ise Narin'in cansız bedenini teslim almıştı.
Baran Güran, Narin'e ulaşılmadan önce yaptığı bir paylaşıma "Benim bir tane bacım vardı. Neredesin Narin'im çık gel. Allah'ım benim canımı al onu bize geri ver" notunu düşmüştü.
Baran Güran, son paylaşımında ise sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi. "Allah için yapmayın" diyen abinin paylaşımı şu şekildeydi;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın