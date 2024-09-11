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Narin'in Abisi Baran Güran'dan Paylaşım: Allah İçin Yapmayın

Narin'in Abisi Baran Güran'dan Paylaşım: Allah İçin Yapmayın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.09.2024 - 10:25

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine tam 19 gün sonra ulaşıldı. Tüm Türkiye'nin yasını tuttuğu Narin'in ardından, aile üyeleri de dahil olmak üzere pek çok kişi soruşturmaya dahil edildi, gözaltına alındı. Narin'in yakınlarından gözaltında olmayan tek kişi olan abi Baran Güran ise sosyal medya hesabından isyan etti.

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21 Ağustos'ta kaybolan Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti.

21 Ağustos'ta kaybolan Narin'den 19 gün sonra acı haber gelmişti.

Evinden Kur'an kursuna gitmek için çıkan Narin, bir daha evine dönmemişti. Günlerce bir umutla aranan Narin'den acı haber ise 19 gün sonra gelmişti. Narin'in cansız bedeni, köye üç kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Narin'in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Narin'in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Narin soruşturmasında ise toplam 22 şüpheli gözaltındaydı. Gözaltındaki şüpheliler, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, Narin'in aile üyeleri, annesi ve babası da bulunuyor.

Narin'in dışarıda bulunan tek aile üyesi olan abisi Baran Güran ise Narin'in cansız bedenini teslim almıştı.

Narin'in dışarıda bulunan tek aile üyesi olan abisi Baran Güran ise Narin'in cansız bedenini teslim almıştı.

Cenazede görüntülenen Baran Güran'ın bugüne kadar sosyal medyada paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı.

Baran Güran, Narin'e ulaşılmadan önce yaptığı bir paylaşıma "Benim bir tane bacım vardı. Neredesin Narin'im çık gel. Allah'ım benim canımı al onu bize geri ver" notunu düşmüştü.

Baran Güran, Narin'e ulaşılmadan önce yaptığı bir paylaşıma "Benim bir tane bacım vardı. Neredesin Narin'im çık gel. Allah'ım benim canımı al onu bize geri ver" notunu düşmüştü.

Baran Güran, son paylaşımında ise sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi. "Allah için yapmayın" diyen abinin paylaşımı şu şekildeydi;

Baran Güran, son paylaşımında ise sosyal medyadaki yorumlara tepki gösterdi. "Allah için yapmayın" diyen abinin paylaşımı şu şekildeydi;

'Acımı ne kadar anlatsam yetmez. Allah için her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var, Allah için yapmayın. Her şey tam belli olsun zaten hak edilen ceza verilecektir. Beni de düşünün; ne annem var yanımda, ne babam, ne de akrabalarım'

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