Narin’in Amcası Salim Güran’ın Avukatı Davadan Çekildi

Diyarbakır’da vahşi şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası Salim Güran, davada ilk tutuklanan sanık olmuştu. Sonrasında itirafçı Nevzat Bahtiyar ise Narin’in cansız bedenini amcasının talimatıyla dere kenarına attığını kabul etmişti. Bu akşam ise davada ilginç bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı.