Narin’in Amcası Salim Güran’ın Avukatı Davadan Çekildi
Narin’in Amcası Salim Güran’ın Avukatı Davadan Çekildi
Diyarbakır’da vahşi şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcası Salim Güran, davada ilk tutuklanan sanık olmuştu. Sonrasında itirafçı Nevzat Bahtiyar ise Narin’in cansız bedenini amcasının talimatıyla dere kenarına attığını kabul etmişti. Bu akşam ise davada ilginç bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı.
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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın amcası Salim Güran tutuklanmıştı.
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Amca Güran’ın avukatlığını yapan Seda Toğrul, “Bir anne olarak davaya devam edemem” diyerek davadan çekildiğini açıkladı.
“Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin’in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de; Dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.”
“Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafii olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisinin içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım.”
Avukat Seda Toğrul'un açıklaması
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