"Bilip Söyleyemediklerimiz Var" Demişti: AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu Narin'le İlgili Sözleriyle Ne Kastetti?

Ensarioğlu'nun paylaşımında yer alan diğer ifadeler şu şekilde;

'Katıldığım televizyon programında sunucunun kasıtlı ve yönlendirmeli sorularıyla yapılan yayında, konuşmalarımın başı ve sonu kesilerek çarpıtılmış ve devlete, adalete olan güveni sarsmak için kullanılmıştır.

Söylediklerim son derece nettir; buna rağmen kasıtlı olarak çarpıtılmakta ve bu kampanya halen devam etmektedir. Böylesine acı bir olayı siyasete alet etmeye çalışmak, ahlaksızlık ve vicdansızlıktır. Amaçları belli olan bu çevreler, milletimizin acıları üzerinden rant elde etmeye çalışmakta ve yalnızca devlete ve adalete olan güveni zedelemeyi amaçlamaktadır. Biz bu kirli oyunlara geçit vermeyeceğiz ve tüm bu girişimleri boşa çıkaracağız.'