"Bilip Söyleyemediklerimiz Var" Demişti: AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu Narin'le İlgili Sözleriyle Ne Kastetti?
"Bilip Söyleyemediklerimiz Var" Demişti: AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu Narin'le İlgili Sözleriyle Ne Kastetti?
Kaybolmasının üstünden geçen 19. günde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesi tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Bu acı kaybın ardından yayına katılan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu Narin'in ailesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tepki çeken açıklamaların ardından Ensarioğlu'nun soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
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Kaybolmasının ardından 19. gününde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın soruşturması sürerken akşam saatlerinde tutuklu sayısının ikiye çıktığı açıklanmıştı.
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Baş şüpheli amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne ve kimlerin bu bilgiyi sakladığına dair merak giderek artıyor.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda minik Narin'in ailesiyle ilgili şüphe uyandıran pek çok açıklama yapılmıştı.
O açıklamalardan bir tanesinin sahibi olan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "Aile 40 yıllık dostumuz. Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ensarioğlu'nun bu açıklamalarından sonra neleri bilip de gizlediğine dair büyük bir tartışma çıkmıştı.
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Tartışmaların ortasında yer alan Ensarioğlu X (Twitter) hesabından açıklama yaparak "bazı çevreler istedikleri siyasal alanı bulamayınca, Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldıktan sonra bile toplumun duygularını istismar etmeye devam etmişlerdir." şeklinde bir açıklama yayınladı.
Ensarioğlu yaptığı paylaşımda katıldığı program için "sunucunun kasıtlı ve yönlendirmeli sorularıyla yapılan yayın" ifadelerini kullandı.
"Narin kızımızla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir ve bu olayın failleri kim olursa olsun hiçbiri cezasız kalmayacaktır. Olayın sonuna kadar takipçisiyiz ve adaletin yerini bulacağından kimsenin şüphesi olmasın."
Ancak Ensarioğlu'nun bu açıklamaları yeterli bulunmadı ve Tele1 yayınında gazeteci Ersin Eroğlu, vekilin açıklamayı yaparken sözlerinin nereye gideceğini bildiğini vurguladı.
Eroğlu ayrıca "savcılığın, jandarmanın, emniyetin" üzerinde bir baskı uyandırmak amacıyla da bu açıklamanın yapılmış olabileceğini dile getirdi.
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NOW Ana Haber'de ise Selçuk Tepeli, yayında muhalefet partilerinin vekillerinin sözlerine yer vererek Ensarioğlu'nun soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği sorusu üzerinde durdu.
Tepeli ayrıca Ensarioğlu'nun "Böylesine acı bir olayı siyasete alet etmeye çalışmak, ahlaksızlık ve vicdansızlıktır." sözleri üzerine "Siyasetin temeli böyle dostluklarsa, siyaset tam da böyle oluşuyorsa, siyasetin ta kendisi bu demektir" sözleriyle yanıt verdi.
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