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"Bilip Söyleyemediklerimiz Var" Demişti: AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu Narin'le İlgili Sözleriyle Ne Kastetti?

"Bilip Söyleyemediklerimiz Var" Demişti: AKP'li Vekil Galip Ensarioğlu Narin'le İlgili Sözleriyle Ne Kastetti?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 23:41

Kaybolmasının üstünden geçen 19. günde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesi tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Bu acı kaybın ardından yayına katılan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu Narin'in ailesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tepki çeken açıklamaların ardından Ensarioğlu'nun soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

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Kaybolmasının ardından 19. gününde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın soruşturması sürerken akşam saatlerinde tutuklu sayısının ikiye çıktığı açıklanmıştı.

Kaybolmasının ardından 19. gününde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın soruşturması sürerken akşam saatlerinde tutuklu sayısının ikiye çıktığı açıklanmıştı.

Baş şüpheli amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne ve kimlerin bu bilgiyi sakladığına dair merak giderek artıyor.

Baş şüpheli amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne ve kimlerin bu bilgiyi sakladığına dair merak giderek artıyor.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda minik Narin'in ailesiyle ilgili şüphe uyandıran pek çok açıklama yapılmıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda minik Narin'in ailesiyle ilgili şüphe uyandıran pek çok açıklama yapılmıştı.

O açıklamalardan bir tanesinin sahibi olan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "Aile 40 yıllık dostumuz. Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

O açıklamalardan bir tanesinin sahibi olan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "Aile 40 yıllık dostumuz. Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Detaylar:

Ensarioğlu'nun bu açıklamalarından sonra neleri bilip de gizlediğine dair büyük bir tartışma çıkmıştı.

Ensarioğlu'nun bu açıklamalarından sonra neleri bilip de gizlediğine dair büyük bir tartışma çıkmıştı.
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Tartışmaların ortasında yer alan Ensarioğlu X (Twitter) hesabından açıklama yaparak "bazı çevreler istedikleri siyasal alanı bulamayınca, Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldıktan sonra bile toplumun duygularını istismar etmeye devam etmişlerdir." şeklinde bir açıklama yayınladı.

Tartışmaların ortasında yer alan Ensarioğlu X (Twitter) hesabından açıklama yaparak "bazı çevreler istedikleri siyasal alanı bulamayınca, Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldıktan sonra bile toplumun duygularını istismar etmeye devam etmişlerdir." şeklinde bir açıklama yayınladı.

Ensarioğlu yaptığı paylaşımda katıldığı program için "sunucunun kasıtlı ve yönlendirmeli sorularıyla yapılan yayın" ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu yaptığı paylaşımda katıldığı program için "sunucunun kasıtlı ve yönlendirmeli sorularıyla yapılan yayın" ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu'nun paylaşımında yer alan diğer ifadeler şu şekilde; 

'Katıldığım televizyon programında sunucunun kasıtlı ve yönlendirmeli sorularıyla yapılan yayında, konuşmalarımın başı ve sonu kesilerek çarpıtılmış ve devlete, adalete olan güveni sarsmak için kullanılmıştır.

Söylediklerim son derece nettir; buna rağmen kasıtlı olarak çarpıtılmakta ve bu kampanya halen devam etmektedir. Böylesine acı bir olayı siyasete alet etmeye çalışmak, ahlaksızlık ve vicdansızlıktır. Amaçları belli olan bu çevreler, milletimizin acıları üzerinden rant elde etmeye çalışmakta ve yalnızca devlete ve adalete olan güveni zedelemeyi amaçlamaktadır. Biz bu kirli oyunlara geçit vermeyeceğiz ve tüm bu girişimleri boşa çıkaracağız.'

"Narin kızımızla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir ve bu olayın failleri kim olursa olsun hiçbiri cezasız kalmayacaktır. Olayın sonuna kadar takipçisiyiz ve adaletin yerini bulacağından kimsenin şüphesi olmasın."

"Narin kızımızla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir ve bu olayın failleri kim olursa olsun hiçbiri cezasız kalmayacaktır. Olayın sonuna kadar takipçisiyiz ve adaletin yerini bulacağından kimsenin şüphesi olmasın."

'Son olarak, şahsıma yönelik sarf edilen haksız ve ahlaksız tüm sözleri misliyle iade ettiğimi belirterek,

Bunlara karşı avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla bildiririm.'

Ancak Ensarioğlu'nun bu açıklamaları yeterli bulunmadı ve Tele1 yayınında gazeteci Ersin Eroğlu, vekilin açıklamayı yaparken sözlerinin nereye gideceğini bildiğini vurguladı.

Ancak Ensarioğlu'nun bu açıklamaları yeterli bulunmadı ve Tele1 yayınında gazeteci Ersin Eroğlu, vekilin açıklamayı yaparken sözlerinin nereye gideceğini bildiğini vurguladı.

Eroğlu, Ensarioğlu'nun bu açıklamaları 'bölgesini korumak için' yapmış olabileceğini dile getirdi.

Eroğlu ayrıca "savcılığın, jandarmanın, emniyetin" üzerinde bir baskı uyandırmak amacıyla da bu açıklamanın yapılmış olabileceğini dile getirdi.

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NOW Ana Haber'de ise Selçuk Tepeli, yayında muhalefet partilerinin vekillerinin sözlerine yer vererek Ensarioğlu'nun soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği sorusu üzerinde durdu.

NOW Ana Haber'de ise Selçuk Tepeli, yayında muhalefet partilerinin vekillerinin sözlerine yer vererek Ensarioğlu'nun soruşturmaya dahil edilip edilmeyeceği sorusu üzerinde durdu.

Tepeli ayrıca Ensarioğlu'nun "Böylesine acı bir olayı siyasete alet etmeye çalışmak, ahlaksızlık ve vicdansızlıktır." sözleri üzerine "Siyasetin temeli böyle dostluklarsa, siyaset tam da böyle oluşuyorsa, siyasetin ta kendisi bu demektir" sözleriyle yanıt verdi.

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