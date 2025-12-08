Müzik Zevkine Göre Gizli Gücün Ne?

Pop müziğin enerjisi sende hayat buluyor! Çünkü sen enerjinle insanları kendine çekmeyi başarıyorsun, manyetik bir çekim gücün var yani. Bir ortama girdiğinde direkt dikkat çeken bir auran var. Senin gücün ne biliyor musun? Işığın! İnsanlar seni her daim fark ediyor çünkü etrafa resmen ışık yayıyorsun. Gülümsediğinde bile ortamdaki hava anında değişiyor!