Yılın İlk Kar Tanesi Düştüğü Gibi Kulaklığı Takıp Yürümelik Şarkılar
İlk kar tanesi yere düştüğü anın hissi... Kışın en güzel yanı şimdi başlıyor düşüncesiyle dolar için. Etraf sessizleşir, şehir biraz yavaşlar, sen de fark etmeden adımlarını müziğin temposuna göre atmaya başlarsın. Soğuk var ama karın güzelliğinden üşümüyorsun. Kalabalık var ama seni rahatsız etmiyor.
Bu liste tam olarak o anlar için: Kulaklığı takıp, atkıyı boynuna dolayıp, hiçbir yere yetişme derdi olmadan yürürken dinlemelik şarkılar. Biraz yavaş, biraz huzurlu, bolca kış kokulu. ❄️🎧
1. Fleet Foxes - White Winter Hymnal
2. Iron & Wine - Naked as We Came
3. Patrick Watson - Je te laisserai des mots
4. love is all - the tallest man on earth
5. the others - way dynamic
6. Donovan Woods - Portland, Maine
7. The Willow Maid - Erutan
8. Gregory Alan Isakov - San Luis
9. Bruno Major - Old Soul
10. The Dead Tongues - Pale November Dew
11. Nathaniel Rateliff - And It's Still Alright
12. silhouette - birdy
13. softly - winter aid
14. hold me tight - berlinist
