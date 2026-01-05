Yılın İlk Kar Tanesi Düştüğü Gibi Kulaklığı Takıp Yürümelik Şarkılar

İlk kar tanesi yere düştüğü anın hissi... Kışın en güzel yanı şimdi başlıyor düşüncesiyle dolar için. Etraf sessizleşir, şehir biraz yavaşlar, sen de fark etmeden adımlarını müziğin temposuna göre atmaya başlarsın. Soğuk var ama karın güzelliğinden üşümüyorsun. Kalabalık var ama seni rahatsız etmiyor.

Bu liste tam olarak o anlar için: Kulaklığı takıp, atkıyı boynuna dolayıp, hiçbir yere yetişme derdi olmadan yürürken dinlemelik şarkılar. Biraz yavaş, biraz huzurlu, bolca kış kokulu. ❄️🎧