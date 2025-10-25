Müzik Tarihine Damga Vuran Unutulmaz Davul Soloları
Davul çoğu zaman bir şarkının kalbidir, tek başına bile fırtına estirir! Hatta öyle davul soloları vardır ki, dinlerken insanı başka bir boyuta götürür, konser kaydını izlerken bile kan basıncını yükseltir! O halde gel birlikte müzik tarihinin en unutulmaz davul sololarına bakalım! 👇
1. Led Zeppelin - Moby Dick
2. The Who - Won’t Get Fooled Again
3. Rush - YYZ
4. Cream - Toad
5. Metallica - One
6. Deep Purple - The Mule
7. Slipknot - Duality
8. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
9. Tool - Forty Six & 2
10. Red Hot Chili Peppers - Give it Away
