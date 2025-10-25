onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Müzik Tarihine Damga Vuran Unutulmaz Davul Soloları

etiket Müzik Tarihine Damga Vuran Unutulmaz Davul Soloları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.10.2025 - 18:06

Davul çoğu zaman bir şarkının kalbidir, tek başına bile fırtına estirir! Hatta öyle davul soloları vardır ki, dinlerken insanı başka bir boyuta götürür, konser kaydını izlerken bile kan basıncını yükseltir! O halde gel birlikte müzik tarihinin en unutulmaz davul sololarına bakalım! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Led Zeppelin - Moby Dick

2. The Who - Won’t Get Fooled Again

3. Rush - YYZ

4. Cream - Toad

5. Metallica - One

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Deep Purple - The Mule

7. Slipknot - Duality

8. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

9. Tool - Forty Six & 2

10. Red Hot Chili Peppers - Give it Away

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın