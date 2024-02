Mutfakta Neredeyse Herkesin Yaptığı Birbirinden Ölümcül 12 Hata

Şaşırtıcı olsa da, eğer et ürünlerini kullanmadan yıkıyorsanız büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz! Et ürünleri pişirmeye hazır olarak satılır ve yıkanmasına gerek yoktur. Siz, bir et ürününü tekrar yıkadığınızda üzerindeki bütün olası bakterileri mutfağınıza yaymış olursunuz.