Mutfakta Neredeyse Herkesin Yaptığı Birbirinden Ölümcül 12 Hata
Mutfakta Neredeyse Herkesin Yaptığı Birbirinden Ölümcül 12 Hata
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurendavid1...
Mutfakta, hemen hemen herkesin düştüğü ve sonuçları itibarıyla oldukça ölümcül olabilen 12 hatayı ele alacağız. Bu hatalar, bilinçsizce yapılan küçük yanlışlıklar olabilir; ancak sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabilirler.
Bu yazıda, mutfakta yapılan yaygın hataları ve bunların nasıl önlenebileceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
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1. Elleri yeteri kadar yıkamamak.
2. Et benzeri hızla bozulan ürünleri dolaba koymuyorsunuz, ya da geç koyuyorsunuz.
3. Evcil hayvanınız varsa masaya çıkmasına izin veriyorsunuz ve pişirmeye başlamadan önce alanınızı temizlemiyorsunuz.
4. Bozulmuş ya da bozulmaya yakın ürünler kullanıyorsunuz.
5. Kullandığınız araç ve gereçleri temiz tutmuyorsunuz.
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6. Pilav benzeri tahıl ürünlerinizi dışarıda bırakıyorsunuz.
7. Kesme tahtasında tavuk kestikten sonra hemen sebze de kesiyorsunuz.
8. Konu et ürünleri olunca insanlar genellikle iki gruba ayrılır: kullanmadan önce yıkayanlar ve yıkamayanlar.
9. Donmuş etlerinizi mutfak masanızda çözdürüyorsunuz.
10. Mikrodalga fırında çiğ yemek pişiriyorsunuz.
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11. Sıcak yemekleri buzdolabına koyuyorsunuz.
12. Son olarak, mutfağınızı yeteri kadar sık temizlemiyorsunuz.
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Şu et yıkama meselesi, bakteri yaydığını bilsek de zannediyorum ki yıkamayan az kadın vardır. Yalnız şu kesme tahtası olayına kesinlikle katılıyorum dikkat ... Devamını Gör