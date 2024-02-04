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Mutfakta Neredeyse Herkesin Yaptığı Birbirinden Ölümcül 12 Hata

Mutfakta Neredeyse Herkesin Yaptığı Birbirinden Ölümcül 12 Hata

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 11:01

Mutfakta, hemen hemen herkesin düştüğü ve sonuçları itibarıyla oldukça ölümcül olabilen 12 hatayı ele alacağız. Bu hatalar, bilinçsizce yapılan küçük yanlışlıklar olabilir; ancak sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabilirler. 

Bu yazıda, mutfakta yapılan yaygın hataları ve bunların nasıl önlenebileceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurendavid1...
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1. Elleri yeteri kadar yıkamamak.

1. Elleri yeteri kadar yıkamamak.

Yemek yapmaya başlamadan önce ellerinizi yıkamıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz ve yemeklerinize bakteri katıyorsunuz demek. Ayrıca, yemek yaptığınız süre boyunca ellerinizi birkaç kez yıkamak isteyebilirsiniz. Özellikle de, telefonunuzdan tarif bakıyorsanız. Çünkü telefonlar, bakteriler için adeta bir üreme yuvasıdır.

2. Et benzeri hızla bozulan ürünleri dolaba koymuyorsunuz, ya da geç koyuyorsunuz.

2. Et benzeri hızla bozulan ürünleri dolaba koymuyorsunuz, ya da geç koyuyorsunuz.

Et ve tavuk benzeri ürünler çok hızlı şekilde bozulurlar ve eve getirilince hemen duzdolabına girmeleri gerekir. Eğer aldıklarınızı dolaba koymakta yavaş davranıyorsanız bakteriler için mükemmel fırsatı sağlıyorsunuz demektir.

3. Evcil hayvanınız varsa masaya çıkmasına izin veriyorsunuz ve pişirmeye başlamadan önce alanınızı temizlemiyorsunuz.

3. Evcil hayvanınız varsa masaya çıkmasına izin veriyorsunuz ve pişirmeye başlamadan önce alanınızı temizlemiyorsunuz.

Evcil hayvanınızı çok sevdiğinizi biliyoruz ama yemek pişirdiğiniz mekanlarla temas etmeleri sağlığınız için çok zararlı olabilir.

4. Bozulmuş ya da bozulmaya yakın ürünler kullanıyorsunuz.

4. Bozulmuş ya da bozulmaya yakın ürünler kullanıyorsunuz.

Kullandığınız ürünlerin son tüketim tarihlerine bakmanız çok önemlidir. Bunun dışında süt benzeri açıldıktan sonra hızla bozulan ürünlerde her zaman koku testi yapmanız da fayda var.

5. Kullandığınız araç ve gereçleri temiz tutmuyorsunuz.

5. Kullandığınız araç ve gereçleri temiz tutmuyorsunuz.

Bıçaklarınızı ve kesme tahtalarınızı üzerinde meyve kesseniz bile yıkamanız gerektiğini unutmayın. Bunu yapmazsanız, meyvenin üzerindeki bakteriler diğer besinlere de geçebilir ve ürünlerinizin normalden çok daha hızlı bozulmasına sebep olur.

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6. Pilav benzeri tahıl ürünlerinizi dışarıda bırakıyorsunuz.

6. Pilav benzeri tahıl ürünlerinizi dışarıda bırakıyorsunuz.

Pişmiş bir ürünün buzdolabında saklanması gerektiğini unutmayın. Özellikle makarna ve pilav dışarıda bırakıldığında zehirlenmeye sebep olan ürünlerin arasında başta gelir.

7. Kesme tahtasında tavuk kestikten sonra hemen sebze de kesiyorsunuz.

7. Kesme tahtasında tavuk kestikten sonra hemen sebze de kesiyorsunuz.

Çiğ et kesilen kesme tahtasının öncelikle sıcak su ve bulaşık deterjanıyla yıkanması gerekir. Diğer türlü, çiğ et ürünlerinde bulunan besinleri sebzenize ve salatalarınıza bulaştırmış olursunuz.

8. Konu et ürünleri olunca insanlar genellikle iki gruba ayrılır: kullanmadan önce yıkayanlar ve yıkamayanlar.

8. Konu et ürünleri olunca insanlar genellikle iki gruba ayrılır: kullanmadan önce yıkayanlar ve yıkamayanlar.

Şaşırtıcı olsa da, eğer et ürünlerini kullanmadan yıkıyorsanız büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz! Et ürünleri pişirmeye hazır olarak satılır ve yıkanmasına gerek yoktur. Siz, bir et ürününü tekrar yıkadığınızda üzerindeki bütün olası bakterileri mutfağınıza yaymış olursunuz.

9. Donmuş etlerinizi mutfak masanızda çözdürüyorsunuz.

9. Donmuş etlerinizi mutfak masanızda çözdürüyorsunuz.

Donmuş etleri çözdürürken sadece dışarıda bırakıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Etler çözünürken uzun süre oda sıcaklığına maruz kaldığında üzerlerindeki bakteri miktarı artar ve yenilmez hale gelebilir. Bunun yerine, etlerinizi buzdolabınızda çözdürmeyi deneyin.

10. Mikrodalga fırında çiğ yemek pişiriyorsunuz.

10. Mikrodalga fırında çiğ yemek pişiriyorsunuz.

Konu yemek ısıtmak olunca mikrodalga fırınlar adeta bir hayat kurtaran gibiler. Buna rağmen eğer çiğ bir yemeği mikrodalga fırında pişiriyorsanız size kötü haberlerimiz var. Mikrodalga fırınlar, yemekleri eşit şekilde pişirmediği için pişirdiğiniz ürünün bir kısmı çiğ kalabilir ve bu da bakterilerin sıcaklıkta ölmemesi demektir.

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11. Sıcak yemekleri buzdolabına koyuyorsunuz.

11. Sıcak yemekleri buzdolabına koyuyorsunuz.

Yemek yaptıktan hemen sonra etrafı temizlemek istiyor olabilirsiniz ama yemeklerinizi buzdolabına kaldırmadan önce en azından soğumalarını beklemeniz gerekir. Yoksa yemeklerde bakteri üremesine neden olabilirsiniz.

12. Son olarak, mutfağınızı yeteri kadar sık temizlemiyorsunuz.

Birçok insan mutfağını yeteri kadar temizlemez ve bu da birçok sağlık sorununa sebep olur. İdeal olarak, her çiğ bir et ürünü pişirdiğinizde mutfağınızı temizlemeniz gerekmektedir.

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mamamia

Şu et yıkama meselesi, bakteri yaydığını bilsek de zannediyorum ki yıkamayan az kadın vardır. Yalnız şu kesme tahtası olayına kesinlikle katılıyorum dikkat ... Devamını Gör