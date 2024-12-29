Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı: Ünlü Şirketin CEO’su Burak Yakın Gözaltına Alındı

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Nadir Metal Rafineri’nin CEO’su Burak Yakın’ın İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Yakın ile birlikte toplam 31 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Soruşturmanın neden yapıldığı ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Halk TV