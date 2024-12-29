Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı: Ünlü Şirketin CEO’su Burak Yakın Gözaltına Alındı
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı: Ünlü Şirketin CEO’su Burak Yakın Gözaltına Alındı
Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Nadir Metal Rafineri’nin CEO’su Burak Yakın’ın İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Yakın ile birlikte toplam 31 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Soruşturmanın neden yapıldığı ise henüz açıklanmadı.
Kaynak: Halk TV
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İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde de bulunan Nadir Metal Rafineri, Türkiye’nin en büyük altın rafinerilerinden birinin sahibi.
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Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı da olan şirketin CEO’su Burak Yakın, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturmanın neden yapıldığı henüz açıklanmazken, gözaltına alınanlar arasında ünlü bir restoranın sahibinin de olduğu iddia edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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