onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı: Ünlü Şirketin CEO’su Burak Yakın Gözaltına Alındı

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı: Ünlü Şirketin CEO’su Burak Yakın Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2024 - 16:48

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Nadir Metal Rafineri’nin CEO’su Burak Yakın’ın İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Yakın ile birlikte toplam 31 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Soruşturmanın neden yapıldığı ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Halk TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde de bulunan Nadir Metal Rafineri, Türkiye’nin en büyük altın rafinerilerinden birinin sahibi.

İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde de bulunan Nadir Metal Rafineri, Türkiye’nin en büyük altın rafinerilerinden birinin sahibi.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı da olan şirketin CEO’su Burak Yakın, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı da olan şirketin CEO’su Burak Yakın, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak

Soruşturmanın neden yapıldığı henüz açıklanmazken, gözaltına alınanlar arasında ünlü bir restoranın sahibinin de olduğu iddia edildi.

Soruşturmanın neden yapıldığı henüz açıklanmazken, gözaltına alınanlar arasında ünlü bir restoranın sahibinin de olduğu iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın