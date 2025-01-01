Yeni Yılda Yepyeni Bir “Sen”e Merhaba De! 2025’te Sana İyi Gelecek 10 Alışkanlık

Yeşilin ve mavinin sakinleştirici etkisini hafife alma! Haftada bir de olsa bir parkta yürüyüşe çıkmak ya da sahil kenarında vakit geçirmek, stres seviyeni azaltır ve kendini yenilenmiş hissetmeni sağlar. Hem üretkenliğin artar hem de kendini daha keyifli hissedersin.