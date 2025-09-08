Modern Çağda İnsan ve Hafıza
İnsan olmak, hatırlamakla unutmak arasında bir yerde yaşamak demektir. Hafıza denilen şey sadece geçmişin arşivi değil; kimliğimizin, benliğimizin, yönümüzün yapı taşıdır. Unutmak ise yalnızca bir şeyleri hatırlayamamak değildir. Bazen unutmak, köklerinden kopmak, kendini kaybetmektir. Ve bu çağda belki de en çok yaşadığımız şey budur: unutmanın sıradanlaşması, hatırlamanın değerini yitirmesi. İşte tam da bu noktada, İslam geleneğinin en derin kavramlarından biri devreye girer: zikir.
Zikir, genelde sadece dil ile tekrarlanan bazı kelimeler olarak görülür. Oysa anlamı çok daha derindir.
Zikir, gündelik hayatın içinde var olabilir.
Zikir aynı zamanda bir ritimdir. Ve insan ritimle yaşar.
Sonuç olarak, zikir bir görev değil; bir ihtiyaçtır. İnsan unuttuğu sürece savrulur. Hatırladıkça merkezine döner. Ve merkezine dönen insan, kim olduğunu yeniden bilir. Bu bilgi, sadece akademik değil; varoluşsal bir bilgidir. Seni ayağa kaldıran, sana yön veren, seni diri tutan bir bilinçtir. Unutmanın normalleştiği bu çağda, zikir hatırlamanın direnişi olabilir. Ve bu direniş, belki de insan kalabilmenin en sahici yoludur.
