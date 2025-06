Miray Daner Ayrılığıyla Tepki Çeken Hudutsuz Sevda'nın Yeni Versiyonunda Yer Alacak İsimlerden Biri Belli Oldu

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da büyük bir değişikliğe geçilmiş ve başrol diziden ayrılmıştı. Miray Daner'in ayrılışının ardından tepki çeken Hudutsuz Sevda yoluna 'Halo' adıyla devam edecek. Dizide eski sezondan devam edecek yalnızca birkaç oyuncu kalacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Can Aktaş'ın yanı sıra diziye devam edecek ilk isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş