Miray Daner Ayrılığıyla Tepki Çeken Hudutsuz Sevda'nın Yeni Versiyonunda Yer Alacak İsimlerden Biri Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da büyük bir değişikliğe geçilmiş ve başrol diziden ayrılmıştı. Miray Daner'in ayrılışının ardından tepki çeken Hudutsuz Sevda yoluna 'Halo' adıyla devam edecek. Dizide eski sezondan devam edecek yalnızca birkaç oyuncu kalacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Can Aktaş'ın yanı sıra diziye devam edecek ilk isim belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, yoluna Halo adıyla devam edecek.
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Halil İbrahim'in hikayesine dönüşecek dizinin yeni adı Halo aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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