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Miray Daner Ayrılığıyla Tepki Çeken Hudutsuz Sevda'nın Yeni Versiyonunda Yer Alacak İsimlerden Biri Belli Oldu

Miray Daner Ayrılığıyla Tepki Çeken Hudutsuz Sevda'nın Yeni Versiyonunda Yer Alacak İsimlerden Biri Belli Oldu

Hudutsuz Sevda
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2025 - 18:12

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da büyük bir değişikliğe geçilmiş ve başrol diziden ayrılmıştı. Miray Daner'in ayrılışının ardından tepki çeken Hudutsuz Sevda yoluna 'Halo' adıyla devam edecek. Dizide eski sezondan devam edecek yalnızca birkaç oyuncu kalacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Can Aktaş'ın yanı sıra diziye devam edecek ilk isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, yoluna Halo adıyla devam edecek.

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, yoluna Halo adıyla devam edecek.

Başrol Miray Daner'in yanı sıra pek çok oyuncunun ayrıldığı dizide Deniz Can Aktaş'la birlikte yalnızca birkaç oyuncu kalacağı açıklanmıştı. Kadroda ve dizinin konusunda yaşanan bu büyük değişiklik izleyicilerin tepkisini çekmişti.

Halil İbrahim'in hikayesine dönüşecek dizinin yeni adı Halo aldı.

Halil İbrahim'in hikayesine dönüşecek dizinin yeni adı Halo aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'dan devam edecek yalnızca birkaç oyuncu olacak. O isimlerden biri Burak Sevinç, Koray Şahinbaş ve Caner Kurtaran’ın ardından Ayhan karakterini canlandıran Alp Özgür Yaşin de olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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