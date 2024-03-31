Minimum Çabayla Maximum Güzelliğini Sağlayacak Şey Ne?
Minimum Çabayla Maximum Güzelliğini Sağlayacak Şey Ne?
Minimum çaba harcayarak maksimum güzellik elde etmek istiyorsan doğru yerdesin!
Bu testte ne yapman gerektiğini söylüyoruz!
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1. Kendine ait bir günlük bakım rutinin var mı?
2. Peki ya bakıma vakit harcamak hakkında ne düşünüyorsun?
3. Senin için parlak ve pürüzsüz bir cilt hayal mi?
4. Diyelim ki çok yorgun bir günü geride bıraktın ve yatağına uzandın. O sırada makyajını temizlemediğini fark ettin. Ne yaparsın?
5. Sana hangi cilt bakım ürünlerinin iyi geldiğini doğru bir biçimde tespit ettiğini düşünüyor musun?
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6. Dışarı çıkarken doğal bir makyaj yapacaksın, makyajın hangilerinden oluşur?
7. Kendini iyi hissetmek için ne tür aktiviteler yaparsın?
8. Son olarak, sence yaşamda dengeyi sağlamak için en önemli faktör nedir?
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