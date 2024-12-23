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Tırnaklarınızı Çok Daha Sağlıklı Bir Şekilde Uzatmak İçin 12 Tavsiyemiz

etiket Tırnaklarınızı Çok Daha Sağlıklı Bir Şekilde Uzatmak İçin 12 Tavsiyemiz

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 18:01

Tırnakların uzun görünümü hoşunuza gidiyor ama ne yapsanız da uzatamıyorsanız yardımınıza koşmaya geldik! Tavsiyelerimizi uygulayın ve uzun tırnaklarınızın keyfini çıkarın…

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1. Tırnakları düzenli olarak kesmek şart.

İlk tavsiyemiz tırnaklarınızı kesmek üzerine olacak. Eğer devamlı kırılan tırnaklara sahipseniz o zaman yapabileceğiniz en etkili şey onları düzenli olarak kesmektir. Uç kısımlarını düz kestiğinizde daha sağlıklı şekilde uzarlar.

2. Temizlik ürünlerinde kimyasallardan kaçının.

Temizlik ürünleri veya bulaşık deterjanındaki kimyasallar tırnaklara fazlasıyla zarar veriyor. Bu ürünler yerine daha bitkisel içerikli ürünler kullanabilirsiniz. Eğer ürünlerde farklılığa gidemiyorsanız temizlik eldiveni kullanabilirsiniz. Böylece tırnaklarınız o kimyasallara maruz kalmaz.

3. Beslenmenizde değişiklikler yapın.

Protein, biotin, çinko ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin besinler tüketmek tırnak sağlığınıza iyi gelecektir. Bunları doğal yolla alabilmek için yumurta, balık, badem ve yeşil yapraklı sebzeleri tüketebilirsiniz.

4. Tırnaklarınızı nemlendirin.

Yüzümüzü düzenli olarak nemlendirirken tırnaklarımıza aynı özeni göstermiyoruz. Tırnaklarımızı ve etrafındaki deriyi nemlendirdiğimizde tırnak kırılmalarını önleme konusunda bir adım daha atmış oluyoruz. Bunun için tırnak yağı ve yoğun nemlendiriciler iş görecektir.

5. Tırnağın kenarındaki etleri kesmeyin.

Birçoğumuz manikür yaparken tırnağın yanında etleri keser. Bunu yapmak yerine tırnak etlerini aletle geriye iterseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Manikür alışkanlığınızı değiştirmek için bugünden itibaren bu kararı verebilirsiniz.

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6. Doğru törpüleme tekniklerini öğrenin.

Manikür sırasında yapılan bir başka hatalı uygulama ise törpüleme tekniklerinde oluyor. Tırnaklarınıza törpü yaparken sert davranmamalı, törpüyü bir sağa bir sola hareket ettirmemelisiniz. Bunun yerine bir yöne doğru ve nazikçe törpülerseniz tırnaklarınız daha az kırılır.

7. Aseton içeren oje çıkarıcıları kullanmayın.

Eğer oje sürmeden yapamıyorsanız tırnak sağlığınızı korumak için seçtiğiniz ürünlerde dikkatli olmalısınız. Oje çıkarmak için kullanılan asetonlar tırnaklara çok fazla zarar veriyor, zayıflatıyor. Böylece de tırnaklar devamlı kırılıyor.

8. Tırnak sertleştirici ürünlerden kullanın.

Bazen ne yapsak da tırnaklarımızı güçlendiremeyiz. Bu gibi durumlar için üretilen ve aslında çok pratik bir çözüm olan tırnak sertleştiriciler bulunuyor. Bu ürünleri düzenli olarak kullanıp tırnaklarınızı güçlendirebilirsiniz.

9. Uykunuzu ihmal etmeyin.

Tırnak sağlığı ve uykunun ne alaka olduğunu düşünenler olacaktır, hemen açıklayalım. Vücudumuz uyku sırasında kendini yeniler. Eğer yeterli uyku almazsanız da doğal olarak tırnak sağlığınız bile bundan kötü etkilenir.

10. Elinizi ağzınıza götürmeyi bırakın.

Sağlıklı tırnaklara kavuşma yolunda belki de en büyük düşmanınız tırnak yemektir. Stresli olduğumuz bazı durumlarda bunu hepimiz yapabiliyoruz. Ama tırnaklarımızı yediğimizde hem sağlıksız hem de düzensiz uzuyorlar. Eğer bu alışkanlığı bir türlü bırakamıyorsanız tırnak yemeyi bırakmaya yarayan cilaları kullanabilirsiniz.

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11. Bol su içmeyi ihmal etmeyin.

Bakımla alakalı her şeyde olduğu gibi tırnak sağlığı konusunda da bol su içmek büyük önem taşıyor. Çünkü su içtikçe vücudumuzdaki nem korunuyor. Tırnaklarımız için önemi ise nem oldukça tırnak kırılmalarının önüne geçilebilmesi.

12. Tırnaklarınızı temizlerken sert olmayın.

Tırnaklarımızın içini temizlerken bazen uğraşmak istemeyip hızlı ve sert hareketler yapabiliyoruz. Ancak bunu yapmak tırnak sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Tırnaklarınızın zayıflamasını istemiyorsanız tırnak temizliğini yumuşak bir fırçayla yapın.

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Radlands
Radlands
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