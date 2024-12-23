Tırnaklarınızı Çok Daha Sağlıklı Bir Şekilde Uzatmak İçin 12 Tavsiyemiz
Tırnaklarınızı Çok Daha Sağlıklı Bir Şekilde Uzatmak İçin 12 Tavsiyemiz
Tırnakların uzun görünümü hoşunuza gidiyor ama ne yapsanız da uzatamıyorsanız yardımınıza koşmaya geldik! Tavsiyelerimizi uygulayın ve uzun tırnaklarınızın keyfini çıkarın…
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1. Tırnakları düzenli olarak kesmek şart.
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2. Temizlik ürünlerinde kimyasallardan kaçının.
3. Beslenmenizde değişiklikler yapın.
4. Tırnaklarınızı nemlendirin.
5. Tırnağın kenarındaki etleri kesmeyin.
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6. Doğru törpüleme tekniklerini öğrenin.
7. Aseton içeren oje çıkarıcıları kullanmayın.
8. Tırnak sertleştirici ürünlerden kullanın.
9. Uykunuzu ihmal etmeyin.
10. Elinizi ağzınıza götürmeyi bırakın.
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11. Bol su içmeyi ihmal etmeyin.
12. Tırnaklarınızı temizlerken sert olmayın.
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