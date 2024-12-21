Hangileri Akneye Sebep Olur? Sivilcelerin En İyi Dostu Olan 10 Yiyecek
Hangileri Akneye Sebep Olur? Sivilcelerin En İyi Dostu Olan 10 Yiyecek
Eğer sivilcelerden bir türlü kurtulamıyorsanız belki de beslenme düzeninizi değiştirmelisinizdir. Bu içerikte yer alan yiyeceklerin sivilceye neden olduğu konusunda şüphe yok. Biz sizi uyaralım, siz de ona göre beslenmenize dikkat edin…
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1. Hiç şüphesiz şekerli gıdalar…
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2. Bir türlü vazgeçemediğimiz beyaz ekmek ve hamur işleri…
3. Biraz üzücü olacak ancak süt ve süt ürünleri…
4. Herkesi en çok yaralayan fast food…
5. Ne yazık ki çikolata…
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6. Yazın çekilebilir olmasını sağlayan dondurma…
7. Kahvaltının yıldızı olan işlenmiş et ürünleri…
8. Sofranın neşesi olan kızartılmış yiyecekler…
9. Kahvaltıda ferahlamak için içilen meyve suları…
10. Gelelim margarin ve tereyağına…
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