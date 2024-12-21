Hangileri Akneye Sebep Olur? Sivilcelerin En İyi Dostu Olan 10 Yiyecek

Bu maddeyi yazarken biz de sizin kadar üzüldük ancak ne yazık ki dondurmadaki yüksek oranlı şeker ve süt içeriği nedeniyle insülin seviyesi yükseliyor. Tıpkı diğer yiyeceklerde de bahsettiğimiz gibi yağ bezleri daha fazla çalışıyor. Ayrıca dondurmanın soğuk yapısı nedeniyle vücutta strese de yol açabilir, o da cilt sağlığını olumsuz etkiler.