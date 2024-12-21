onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Hangileri Akneye Sebep Olur? Sivilcelerin En İyi Dostu Olan 10 Yiyecek

etiket Hangileri Akneye Sebep Olur? Sivilcelerin En İyi Dostu Olan 10 Yiyecek

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
21.12.2024 - 18:01

Eğer sivilcelerden bir türlü kurtulamıyorsanız belki de beslenme düzeninizi değiştirmelisinizdir. Bu içerikte yer alan yiyeceklerin sivilceye neden olduğu konusunda şüphe yok. Biz sizi uyaralım, siz de ona göre beslenmenize dikkat edin…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hiç şüphesiz şekerli gıdalar…

Gazlı içecekler, şekerlemeler, kekler… Bunları tüketmeye bayılıyoruz ancak bu yiyecekler kan şekeri seviyesini hızla yükselttiği için insülin hormonunun artmasına neden oluyor. Bu olduğunda da yağ bezleri daha fazla çalışıyor. Sebum üretimiyle de gözenekler tıkanıyor, sivilce oluşumu tetikleniyor.

2. Bir türlü vazgeçemediğimiz beyaz ekmek ve hamur işleri…

Eğer yemeği ekmeksiz yiyemeyenlerdenseniz bu maddemiz sizin için üzücü olabilir. Ancak beyaz ekmek, beyaz makarna gibi rafine karbonhidrat içeren yiyecekler de kan şekerini hızla yükseltiyor. Tıpkı şekerli gıdalarda olduğu gibi vücut daha fazla insülin üreterek cildin yağ üretimini artırıyor.

3. Biraz üzücü olacak ancak süt ve süt ürünleri…

İnek sütünde bulunan hormonlar, vücudumuzun kendi hormon dengesini bozabiliyor. Bu olduğunda da ciltteki yağ üretimi artıyor. Yağlı süt ve peynirler bu konuda çok daha büyük suça sahipler. Eğer akneye yatkın bir cildiniz varsa tüketimi sınırlasanız iyi edersiniz.

4. Herkesi en çok yaralayan fast food…

Kimileri için fast food bir yaşam biçimidir. Hamburger, patates kızartması veya pizzasız yaşamak birçoğumuz için imkansız bile denebilir. Ancak bu yiyeceklerdeki yüksek miktarda yağ, şeker ve işlenmiş karbonhidrat cildimize hiç iyi gelmiyor. Doğal olarak hemen sivilceye yol açıyorlar.

5. Ne yazık ki çikolata…

Her güzel şeyin bu listede olması gerçekten de can sıkıcı. Ancak çikolata hem yağ hem de şeker bakımından zengin olduğu için ciltteki yağ üretimini hızlandıran bir etkiye sahip. Ayrıca çikolatadaki bazı maddeler ciltte iltihaplanma seviyesini de yükselterek sivilceye sebep olabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yazın çekilebilir olmasını sağlayan dondurma…

Bu maddeyi yazarken biz de sizin kadar üzüldük ancak ne yazık ki dondurmadaki yüksek oranlı şeker ve süt içeriği nedeniyle insülin seviyesi yükseliyor. Tıpkı diğer yiyeceklerde de bahsettiğimiz gibi yağ bezleri daha fazla çalışıyor. Ayrıca dondurmanın soğuk yapısı nedeniyle vücutta strese de yol açabilir, o da cilt sağlığını olumsuz etkiler.

7. Kahvaltının yıldızı olan işlenmiş et ürünleri…

Eğer kahvaltıda sosis, sucuk veya salam gibi işlenmiş et ürünleri yemeyi seviyorsanız bunlardan da vazgeçmek zorunda olduğunuzu üzülerek söyleyelim. Bu ürünlerdeki katkı maddeleri ve yüksek tuz oranı nedeniyle sivilceler harekete geçiyor. Ayrıca bu ürünlerdeki doymuş yağlar, ciltteki yağ bezlerini de uyarıyor.

8. Sofranın neşesi olan kızartılmış yiyecekler…

imgur.com

Eğer bir yiyeceği en çok kızarmış haliyle seviyorsanız cildiniz için bundan da vazgeçmeniz gerekiyor. Yüksek ısıdaki yağda kızartılan yiyecekler, trans yağ ve serbest radikaller üretirler. Peki nedir bu serbest radikaller? Ciltte iltihaplanmayı ve hücre hasarını artırarak cilt sağlığını olumsuz etkilerler. Sonra gelsin sivilceler!

9. Kahvaltıda ferahlamak için içilen meyve suları…

Şeker eklenmiş veya konsantre olan meyve suları da sivilce konusunda büyük düşmanlarımızdan. Bu içecekler doğal olmayan şekilde kan şekerini yükselttikleri için yağ bezleri çok daha fazla çalışırlar. Bunun yerine kendinizin sıktığı meyve sularını kullanabilirsiniz. Böylece kendinizi meyve suyundan mahrum bırakmamış olursunuz.

10. Gelelim margarin ve tereyağına…

Son maddemizde ise margarin ve tereyağı bulunuyor. Margarin ve tereyağı, doymuş yağlar bakımından zengin oldukları için ciltteki iltihaplanmayı artırıyorlar. Böylece vücudun hormon dengesi bozuluyor, ciltte daha fazla yağ üretimi oluyor. Sonuç olarak da gözenekler tıkanarak sivilce oluşuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın