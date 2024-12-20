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8 Soruda Hangi Hollywood Ünlüsüyle Aynı Bakım Rutinine Sahip Olduğunu Buluyoruz!

etiket 8 Soruda Hangi Hollywood Ünlüsüyle Aynı Bakım Rutinine Sahip Olduğunu Buluyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 18:01

Hollywood ünlülerinin de cilt bakım rutinleri vardır! Senin cilt bakım rutinin hangi Hollywood ünlüsüyle aynı?

Bu test ile öğreniyoruz!

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1. Sıradan bir güne gözlerini açtın ve cilt bakımı yapmayı düşünüyorsun. Nasıl başlarsın?

2. Şimdi önemli bir soruya geldik: Makyajını nasıl temizliyorsun?

3. Cildine hangi sıklıkta maske uyguluyorsun diye sorsak?

4. Şimdi "asla vazgeçmem" dediğin bir cilt bakım ürününü seç!

5. Diyelim ki gün içinde cildinin küçük bir dokunuşa ihtiyacı var ama uzun süren bir bakım rutinine de gücün yok. Ne kullanabilirsin?

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6. Net olmanı istiyoruz: Hiç makyajını çıkarmadan sabaha kadar uyuduğun oldu mu?

7. Az kaldı! Bize cilt bakım rutinini yapmak istediğin bir banyo seçer misin?

8. Son sorudayız! Cildinin ihtiyacı olan bir cilt bakım ürününü nasıl seçiyorsun?

8. Son sorudayız! Cildinin ihtiyacı olan bir cilt bakım ürününü nasıl seçiyorsun?

Jennifer Aniston!

Jennifer Aniston!

Doğal güzellik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Jennifer Aniston gibi, sen de cildine özen gösteren ama sade ve pratik bir rutini tercih ediyorsun. Günlük temizleme ve nemlendirme adımlarına bağlı kalıyorsun; doğal bir ışıltı için fazla ürün kullanmak yerine, temel ürünlerle cildinin sağlıklı görünümünü koruyorsun. Jennifer gibi sen de doğallığını ve enerjini yansıtan bir cilt bakım rutiniyle kendini en iyi şekilde ifade ediyorsun!

Zendaya!

Zendaya!

Zendaya gibi sen de hem detaylı hem de yenilikçi bir cilt bakımına sahipsin. Anti-aging ürünlerden cilt besleyici serumlardan vazgeçmiyor, her adımda cildinin ihtiyacını göz önünde bulunduruyorsun. Özellikle geceleri özenle yaptığın bakım, cildine parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Zendaya gibi, sen de bakımlı olmayı seven, aynı zamanda genç ve enerjik bir görünümden hoşlanan birisin!

Margot Robbie!

Margot Robbie!

Margot gibi sen de cildine özen gösterirken pratiklikten yana olanlardansın. Günlük rutinde sade adımlar tercih ediyor, cildini gereksiz yere yormak yerine, ihtiyaç duyduğu nemi ve canlılığı sağlıyorsun. Güneşten korunma konusunda hassas davranarak doğal ışıltını koruyor, minimalist ama etkili bir bakım tarzı benimsiyorsun. Margot gibi, sen de zahmetsiz güzelliğin anahtarı olan bir rutine sahipsin.

Scarlett Johansson!

Scarlett Johansson!

Scarlett gibi sen de bakımda zengin ve etkili adımları tercih edenlerdensin. Özellikle besleyici yağlar, yoğun nemlendiriciler ve detaylı gece bakım rutinleri senin için vazgeçilmez. Cildine uzun vadeli bakım uygulayarak sağlıklı bir görünüm elde etmek senin için önemli. Scarlett gibi sen de cildinin en iyi halini korumak için detaylı bir bakıma ve cilt sağlığına yatırım yapıyorsun.

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Ma Belle
Ma Belle
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