8 Soruda Hangi Hollywood Ünlüsüyle Aynı Bakım Rutinine Sahip Olduğunu Buluyoruz!
8 Soruda Hangi Hollywood Ünlüsüyle Aynı Bakım Rutinine Sahip Olduğunu Buluyoruz!
Hollywood ünlülerinin de cilt bakım rutinleri vardır! Senin cilt bakım rutinin hangi Hollywood ünlüsüyle aynı?
Bu test ile öğreniyoruz!
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1. Sıradan bir güne gözlerini açtın ve cilt bakımı yapmayı düşünüyorsun. Nasıl başlarsın?
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2. Şimdi önemli bir soruya geldik: Makyajını nasıl temizliyorsun?
3. Cildine hangi sıklıkta maske uyguluyorsun diye sorsak?
4. Şimdi "asla vazgeçmem" dediğin bir cilt bakım ürününü seç!
5. Diyelim ki gün içinde cildinin küçük bir dokunuşa ihtiyacı var ama uzun süren bir bakım rutinine de gücün yok. Ne kullanabilirsin?
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6. Net olmanı istiyoruz: Hiç makyajını çıkarmadan sabaha kadar uyuduğun oldu mu?
7. Az kaldı! Bize cilt bakım rutinini yapmak istediğin bir banyo seçer misin?
8. Son sorudayız! Cildinin ihtiyacı olan bir cilt bakım ürününü nasıl seçiyorsun?
Jennifer Aniston!
Zendaya!
Margot Robbie!
Scarlett Johansson!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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