Miley Cyrus’un Sesinin Gücüyle Devleşen 10 Şarkı

20.11.2025 - 17:31

Miley Cyrus sahneye çıktığında, mikrofon artık sıradan bir alet olmaktan çıkıyor. Kendi şarkılarında parladığı kadar, cover yaptığı efsane şarkılarda da adeta bir vokal fırtınasına dönüşüyor. Metallica’dan Amy Winehouse’a, Pink Floyd’dan Madonna’ya kadar uzanan bu liste, onun sesinin sınır tanımadığının kanıtı. Her performansında izleyiciyi hem geçmişin ruhuna hem de kendi sahne ateşine davet ediyor. Hazırsanız, Miley’in sesiyle devleşen o efsane şarkılara birlikte bakalım!

1. Nothing Else Matters

2. Jolene

3. Zombie

4. Communication

5. Like a Prayer

6. Rebel Yell

7. Back To Black

8. Wish You Were Here

9. Summertime Sadness

10. My Way

