Metal Müziğe 🤘 Sembolünü Kazandıran İsim! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Ronnie James Dio

Metal müzik tarihinde bazı isimler vardır ki sadece şarkılarıyla değil, yarattıkları kültürle de ölümsüzleşir. Ronnie James Dio da bu isimlerden biri. Sahneye çıktığı anda sesiyle, duruşuyla ve şarkı sözleriyle metal dünyasında bambaşka bir yere sahip! Black Sabbath’tan Rainbow’a, Heaven & Hell’den solo kariyerine kadar dokunduğu her yerde iz bıraktı. Üstelik metal müzikle özdeşleşen 🤘 sembolünün sahnedeki anlamını da o şekillendirdi. Gel, metalin bu efsane figürüne biraz daha yakından bakalım. 👇