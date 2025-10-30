Merve Dinçel Kavurat Kimdir? Milli Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat Kaç Yaşında, Nereli?

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılında kendisi gibi milli tekvandocu olan Ferhat Can Kavurat ile evlendi. Çift, hem özel hayatlarında hem de spor kariyerlerinde birbirlerine destek olmalarıyla tanınıyor.

Merve Dinçel Kavurat, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Eşi Ferhat Can Kavurat ile aynı branşta mücadele eden sporcu, “şampiyon çift” olarak anılmaktadır.