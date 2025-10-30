onedio
Merve Dinçel Kavurat Kimdir? Milli Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat Kaç Yaşında, Nereli?

Merve Dinçel Kavurat Kimdir? Milli Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat Kaç Yaşında, Nereli?

30.10.2025 - 19:01

Dünya Tekvando Şampiyonası’nı altın madalyayla tamamlayan Merve Dinçel Kavurat, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonda kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazanan genç sporcu, adını tekvando tarihine yazdırdı. Üst üste iki kez dünya şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat, başarıları kadar özel hayatıyla da merak konusu oldu. 

İşte milli sporcunun biyografisi...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Merve Dinçel Kavurat Kimdir?

Merve Dinçel Kavurat Kimdir?

22 Ekim 1999 doğumlu olan Merve Dinçel Kavurat, milli tekvando sporcusudur. 49 kiloda mücadele eden sporcu, hem İstanbul Büyükşehir Belediyespor hem de Türkiye Tekvando Milli Takımı adına yarışmaktadır.

Kariyeri boyunca birçok uluslararası başarı elde eden Kavurat, 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda ve 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. 2025 yılında Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda da altın madalya alarak bu başarıyı üst üste iki kez tekrarladı. Finalde Suudi Arabistanlı rakibi Dünya Ali Abutaleb’i 2-0 mağlup eden milli sporcu, böylece dünya çapında ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Merve Dinçel Kavurat Kaç Yaşında?

Merve Dinçel Kavurat Kaç Yaşında?

1999 doğumlu olan milli sporcu, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

Tekvando kariyerine genç yaşlarda başlayan Merve Dinçel Kavurat, kısa sürede Türkiye’nin en başarılı kadın sporcuları arasında yer aldı.

Merve Dinçel Kavurat Nereli?

Merve Dinçel Kavurat, İstanbul doğumludur.

Tekvando sporuna küçük yaşta ilgi duyan milli sporcu, ailesinin desteğiyle bu alanda hızla ilerledi.

Merve Dinçel Kavurat Evli mi?

Merve Dinçel Kavurat Evli mi?

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılında kendisi gibi milli tekvandocu olan Ferhat Can Kavurat ile evlendi. Çift, hem özel hayatlarında hem de spor kariyerlerinde birbirlerine destek olmalarıyla tanınıyor.

Merve Dinçel Kavurat, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Eşi Ferhat Can Kavurat ile aynı branşta mücadele eden sporcu, “şampiyon çift” olarak anılmaktadır.

