Mert Yazıcıoğlu'yla Aşk Yaşayan M Lisa'dan Manifest Müjdesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.02.2026 - 11:22

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! M Lisa, konuk olduğu programda Manifest kızlarıyla ilgili bomba bir haber verdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran haber Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa'nın aşk yaşadığı iddiasıydı.

Son zamanlarda müthiş bir çıkış yakalayan, hepsi dile dolanan hit şarkılarıyla öne çıkan M Lisa'yı duymuşsunuzdur. 

Duymadıysanız da geçtiğimiz günlerde çıkan iddialar doğrultusunda hesabına girip bir bakmışsınızdır diye düşünüyoruz... 

Geçen hafta Kızıl Goncalar'daki Cüneyd rolüyle milyonların aklını başından alan Mert Yazıcıoğlu'nun evinden bir hikaye paylaşan M Lisa, yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadıkları yönündeki dedikoduları kuvvetlendiren bir hamlede bulunmuştu. 

Bunu duyan ve gören sosyal medya kullanıcıları ise resmen yıkılmış, Mert Yazıcıoğlu'nu biriyle paylaşma fikrine kati suretle karşı çıkmıştı. İş bir miktar goygoya da dönmüştü tabii!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz haftalarda Efe Show'a katılan M Lisa'nın yaptığı bir açıklama geçtiğimiz saatlerde X'te gündem oldu.

Manifest kızlarına şarkı vermeyi çok istediğini söyleyen M Lisa, program sunucusunun bir feat olma ihtimali olup olmadığını sorması üzerine, 'Bunu yapacağız galiba' dedi. 

'Tolga (Akış) yazdı bana. O da sıcak baktı, ben de sıcak baktım. Attım birkaç demo, yapacağız herhalde' ifadelerini kullandı.

M Lisa x Manifest şarkısı gelse de şöyle bir keyiflensek ne güzel olur! İşte o anlar:

