Mert Yazıcıoğlu'yla Aşk Yaşayan M Lisa'dan Manifest Müjdesi!
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun M Lisa ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! M Lisa, konuk olduğu programda Manifest kızlarıyla ilgili bomba bir haber verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran haber Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa'nın aşk yaşadığı iddiasıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda Efe Show'a katılan M Lisa'nın yaptığı bir açıklama geçtiğimiz saatlerde X'te gündem oldu.
M Lisa x Manifest şarkısı gelse de şöyle bir keyiflensek ne güzel olur! İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın