Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Beklentisini Yükseltti, Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Belli Oldu

SSK, Bağ-Kur'lu, memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Enflasyon raporu toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentilerinin değiştiğini de açıkladı. Başkan Karahan'ın açıklamalarının ardından ise memur ve emekli için yeni zam tablosu da oluşmaya başladı.

4 aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 oranında zammı hakederken; memur ve memur emeklisi için ise yüzde 16,55 oranında zam beklentisi oluşmuştu. Başkan Karahan'ın yıl sonu enflasyon beklentisinin değiştirdiklerini duyurmasının ardından milyonlar için maaş tablosu da değişti. Buna göre, milyonlarca memur ve emekli için yeni rakamlar ortaya çıktı.