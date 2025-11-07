onedio
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Beklentisini Yükseltti, Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Belli Oldu

Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Beklentisini Yükseltti, Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 14:07

Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporu toplantısını düzenledi. Bu toplantıda, Eylül ve Ekim aylarında yaşanan yüksek enflasyon seviyeleri üzerinde duruldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılına dair enflasyon tahminlerini revize ettiklerini duyurdu. Karahan'ın bu revizyonu, memur ve emekliler için yeni bir zam tablosunun belirlenmesine yol açtı.

Enflasyon beklentisi artınca memur ve emekli maaş zammı da netleşti.

Enflasyon beklentisi artınca memur ve emekli maaş zammı da netleşti.

SSK, Bağ-Kur'lu, memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Enflasyon raporu toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentilerinin değiştiğini de açıkladı. Başkan Karahan'ın açıklamalarının ardından ise memur ve emekli için yeni zam tablosu da oluşmaya başladı.

4 aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 oranında zammı hakederken; memur ve memur emeklisi için ise yüzde 16,55 oranında zam beklentisi oluşmuştu. Başkan Karahan'ın yıl sonu enflasyon beklentisinin değiştirdiklerini duyurmasının ardından milyonlar için maaş tablosu da değişti. Buna göre, milyonlarca memur ve emekli için yeni rakamlar ortaya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı bell oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı bell oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 32 olarak güncellenmesinin ardından Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 15,33 oranında zam alması beklenmeye başladı. TCMB'nin yüzde 32'lik enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler ocak ayında yüzde 15,33 zam almış olacak. Memur ve memur emeklisi için ise Ocak zammı beklentisi ortalama olarak yüzde 19,9 olarak hesaplandı. Ayrıca, taban aylığa 2026 yılının ilk döneminde artı 1000 TL seyyanen artış eklenecek.

SK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yılda yüzde 15,33'lük zammına göre maaşları şu şekilde olacak:

Bağ-Kur (Esnaf) 17.143,49 TL'den 19.772 TL'ye

Bağ-Kur (Tarım) 13.625 TL'den 15.714 TL'ye

SSK (2000 öncesi) 19.146,71 TL'den 22.081,90 TL'ye

SSK (2000 sonrası) 11.869 TL'den 13.688,52 TL'ye

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
