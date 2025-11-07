Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Beklentisini Yükseltti, Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Belli Oldu
Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporu toplantısını düzenledi. Bu toplantıda, Eylül ve Ekim aylarında yaşanan yüksek enflasyon seviyeleri üzerinde duruldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılına dair enflasyon tahminlerini revize ettiklerini duyurdu. Karahan'ın bu revizyonu, memur ve emekliler için yeni bir zam tablosunun belirlenmesine yol açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enflasyon beklentisi artınca memur ve emekli maaş zammı da netleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı bell oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın