MEB Duyurdu: Ortaokul ve Liselerde Ortak Yazılı Sınav Tarihleri Belli Oldu

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İlk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.