MEB Duyurdu: Ortaokul ve Liselerde Ortak Yazılı Sınav Tarihleri Belli Oldu

MEB
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.09.2025 - 11:31

Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez 2 yıl önce ortaokul ve liselerde uygulanan ortak yazılı sınavlarının bu sene de devam edeceğini açıkladı. Bakanlık, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılmasını planlıyor.

Milli Eğitim Bakanı milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ortak yazılı sınav tarihilerini açıkladı.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İlk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor.

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
