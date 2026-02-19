Masalın Coğrafyası, Şehrin Hafızası: Kocaeli’nde “Düşler Atlası”

Sanat bazen bir şehrin aynasıdır; bazen de henüz yüzleşmediği rüyası. Kocaeli, uzun yıllar boyunca üretim gücü, limanları ve endüstriyel dinamizmiyle anılan bir kent oldu. Ancak modern şehirler yalnızca fabrikalarla değil, hayal kurma kapasitesiyle de tanımlanır. İzmit Millet Bahçesi’nin kalbinde yükselen Kocaeli Sanat Galerisi, bu dönüşümün sembolik mekânlarından biri olarak, kentin kültürel belleğine yeni bir katman ekliyor.

Bu mekânda açılan “Binbir Gece Resimleri: Düşler Atlası” sergisi, yalnızca bir sanat etkinliği değil; bir şehir vizyonunun ifadesi, estetik bir yön tayini ve kültürel bir niyet beyanıdır.

Sergi, masalsı anlatım geleneğini çağdaş sanatın diliyle buluşturarak izleyiciyi yalnızca görmeye değil, hatırlamaya ve yeniden düş kurmaya davet eder.