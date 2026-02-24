Mart Ayında Bolluğa Kavuşarak Paraya Para Demeyecek 3 Burç

Sevgili Balıklar, mart ayı sizin için 'yarım kalanları tamamlama' ve 'kendi değerini yeniden tanımlama' ayı olacak. Neptün ve Satürn’ün Koç burcuna göç etmesi, doğrudan sizin finansal evinizi ve özdeğer algınızı etkiliyor. Bu uzun vadeli transit, sadece cüzdanınızdaki parayı değil, paraya olan bakış açınızı da kökten değiştirecek. Ancak unutmayın, 20 Mart’a kadar burcunuzda gerileyen Merkür, acele etmemeniz konusunda sizi uyarıyor.

6 - 30 Mart tarihleri arasında Venüs’ün de Koç burcuna katılmasıyla, dürüstlük ve dürüst kazanç kavramları ön plana çıkacak. Geçmişte kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar bu dönemde beklenmedik şekilde kapınızı çalabilir. Aceleci kararlar yerine, 20 Mart sonrasını beklemek en doğrusu olacaktır. Özellikle 20-30 Mart arası, yeni projelere 'evet' demek ve aksiyona geçmek için yılın en verimli zaman dilimlerinden birini temsil ediyor. Sabrınız, kalıcı bir başarıyla ödüllendirilecek.