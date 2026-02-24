onedio
Mart Ayında Bolluğa Kavuşarak Paraya Para Demeyecek 3 Burç

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.02.2026 - 18:15

Mart 2026, finansal gökyüzünde adeta bir dönüm noktası olarak parlıyor. Şubat ayında gerçekleşen Saturn’ün Koç burcuna geçişi ve Ateş Atı Yılı’nın enerjik başlangıcıyla birlikte, maddi dünyamızda yepyeni bir sayfa açılıyor. Bu dönem, sadece geçmişin finansal hatalarını temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda daha sağlam ve bereketli bir gelecek inşa etmek için gereken cesareti de beraberinde getiriyor. Sabırlı olanın kazandığı, stratejik adımların ise büyük ödüllerle sonuçlandığı bir ay bizi bekliyor. Peki Mart ayı hangi burçlara iyi gelecek?

Balık burcu

Sevgili Balıklar, mart ayı sizin için 'yarım kalanları tamamlama' ve 'kendi değerini yeniden tanımlama' ayı olacak. Neptün ve Satürn’ün Koç burcuna göç etmesi, doğrudan sizin finansal evinizi ve özdeğer algınızı etkiliyor. Bu uzun vadeli transit, sadece cüzdanınızdaki parayı değil, paraya olan bakış açınızı da kökten değiştirecek. Ancak unutmayın, 20 Mart’a kadar burcunuzda gerileyen Merkür, acele etmemeniz konusunda sizi uyarıyor.

6 - 30 Mart tarihleri arasında Venüs’ün de Koç burcuna katılmasıyla, dürüstlük ve dürüst kazanç kavramları ön plana çıkacak. Geçmişte kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar bu dönemde beklenmedik şekilde kapınızı çalabilir. Aceleci kararlar yerine, 20 Mart sonrasını beklemek en doğrusu olacaktır. Özellikle 20-30 Mart arası, yeni projelere 'evet' demek ve aksiyona geçmek için yılın en verimli zaman dilimlerinden birini temsil ediyor. Sabrınız, kalıcı bir başarıyla ödüllendirilecek.

Kova burcu

Sizin için Mart 2026, omuzlarınızdaki ağır yüklerin kalktığı bir ferahlama dönemi anlamına geliyor. Satürn ve Neptün’ün para evinizden nihayet ayrılmış olması, son birkaç yıldır yaşadığınız finansal kısıtlamaların ve zorlu derslerin sona erdiğini müjdeliyor. Artık sadece geçinmekle değil, gerçekten bolluk içinde bir yaşam sürmekle ilgileniyorsunuz. Mart ayı, bu yeni dönemin ilk büyük meyvelerini sunmaya hazırlanıyor.

2 Mart’ta Mars’ın Balık burcuna geçişi, gelirlerinizi artırmak için size müthiş bir kararlılık ve enerji verecek. Merkür retrosu 20 Mart’a kadar devam etse de, 7 Mart’tan itibaren yeni iş imkanlarını değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Sözleşme imzalamak için retrosun bitişini beklemek akıllıca olsa da, zemin hazırlamak ve strateji kurmak için bu dönem paha biçilemez. Kendinize olan güveniniz arttıkça, finansal kaynaklarınızın da eş zamanlı olarak büyüdüğüne tanıklık edeceksiniz.

Koç

Hoş geldin Koç mevsimi! 20 Mart’ta Güneş’in burcunuza geçmesi ve İlkbahar Ekinoksu ile birlikte hayatınızda devasa bir ivme başlıyor. Satürn ve Neptün’ün burcunuzdaki varlığı, hayatınızın her alanında, özellikle de finansal konularda büyük bir değişimin eşiğinde olduğunuzu gösteriyor. Ateş Atı Yılı’nın sizin elementinizle olan uyumu, bu ay sizi durdurulamaz bir güç haline getiriyor.

Ancak bu büyük güç, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor: Sabır. Momentum çok güçlü olsa da, kararlarınızı verirken 'en hızlı olanı' değil, 'sizin için en hayırlı olanı' seçmelisiniz. 30 Mart’ta Venüs’ün Boğa burcuna girişiyle birlikte, finansal hayatınızda huzurlu bir bolluk dönemi başlayacak. Bu süreç, sadece gelir artışı değil, aynı zamanda akıllıca tasarruf planları ve uzun vadeli yatırımlar için de mükemmeldir. Harcamalarınızı dengede tuttuğunuz sürece, Mart ayı sizin için mali bir zaferle sonuçlanacaktır.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
