Çin Astrolojisine Göre En Zeki Burçlar Belli Oldu!

Zeka denildiğinde Çin astrolojisinde akla gelen en eğlenceli ve hızlı burç Maymun’dur. Maymun burcu insanları öğrenme hızlarıyla tanınırlar; yeni bir bilgiyi veya beceriyi dakikalar içinde kavrayabilirler. Onların zekâsı 'çok yönlülük' (multitasking) üzerine kuruludur. Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenip her birinde başarılı olabilirler. Sorun çözme yetenekleri o kadar yüksektir ki en çıkmaz sokaklarda bile kimsenin aklına gelmeyecek bir 'arka kapı' bulurlar. Ancak bu yüksek zekâ bazen yaramazlığa ve manipülasyona evrilebilir. Bir Maymun burcunu asla hafife almamalısınız; çünkü o, siz daha hamlenizi düşünürken oyunun sonunu planlamış olabilir.