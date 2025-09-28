onedio
Marmara Bölgesi'ne Adını Veren "Marmara" Kelimesinin Kökeninin Anlamı Nedir? Kim Milyoner Sorusu

Marmara Bölgesi'ne Adını Veren "Marmara" Kelimesinin Kökeninin Anlamı Nedir? Kim Milyoner Sorusu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 22:23

Kim Milyoner Olmak İster sorularının cevabı araştırılıyor! Bu akşam sorulan 'Marmara Bölgesi'ne Adını Veren 'Marmara' Kelimesinin Kökeninin Anlamı Nedir?' sorusu da merak ediliyor.

Peki 'Marmara' Kelimesinin Kökeninin Anlamı Nedir?

İşte cevabı...

"Marmara" Kelimesinin Kökeninin Anlamı Nedir?

"Marmara" Kelimesinin Kökeninin Anlamı Nedir?

A: Mermer

B: Deniz

C: Reçel

D: Liman

Doğru Cevap: Mermer, yani A şıkkı

“Marmara” kelimesi, köken olarak Yunanca “mármaron” sözcüğünden gelir. Bunun nedeni ise Marmara Denizi’ndeki Marmara Adası’nda çok kaliteli ve beyaz mermerlerin çıkmasıdır.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
