Manisa'nın Alaşehir İlçesinde Köpek Katliamı İddiası: Cansız Hayvanlar Çöp Arabasına Atıldı

Manisa
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.09.2025 - 18:15

Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde bulunan hayvan barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler “pes” dedirtti. İddiaya göre, barınaktaki hayvanlar öldürülerek el arabası ile çöp kamyonuna taşındı. 

Alaşehir Belediyesi’nden tepki çeken görüntüler nedeniyle henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mynet

Sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasa sonrasında birçok bölgeden köpek katliamı haberleri de geliyor.

Mynet’te yer alan habere göre, son köpek katliamı ise Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşanadı. İddiaya göre, sokak köpeklerini toplanarak barınağa getirildi ve burada öldürüldü.

Öldürülen köpekler el arabalarıyla çöp kamyonların atılarak “ortadan kaldırıldı.”

Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken görüntülerle ilgili belediyeden ise açıklama gelmedi.

