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MAC'te İndirim Fırsatı Başladı! Makyaj Çantanızı Baştan Yaratacak İndirimli MAC Ürünleri

etiket MAC'te İndirim Fırsatı Başladı! Makyaj Çantanızı Baştan Yaratacak İndirimli MAC Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 14:37

M.A.C ile tanışmanın zamanı geldi! Makyaj çantanızı baştan sona yeniden tasarlamak için en ideal fırsat şu anda sizinle. MAC'in indirimli ürünlerini kaçırmayın. Bu ürünler, makyaj çantanızı tamamen değiştirecek ve sizi daha da güzelleştirecek. Kendinizi özel hissetmek ve her zaman en iyi görünümünüzü sergilemek için M.A.C'in kaliteli ve indirimli makyaj malzemelerini deneyin. Bu fırsatı kaçırmayın ve M.A.C ile kendinizi yeniden keşfedin. 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 05.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. MAC'in Hyper Real™ Mini Nemlendirici Balm'ı, cildinize ışıltılı bir parlaklık kazandırmak için özel olarak tasarlanmış.

1. MAC'in Hyper Real™ Mini Nemlendirici Balm'ı, cildinize ışıltılı bir parlaklık kazandırmak için özel olarak tasarlanmış.

Bilimsel olarak kanıtlanmış ve kullanıcılar tarafından onaylanmış nemlendirici krem, cildinize hak ettiği özeni sunar. Hızlı emilimli ve hafif yapısıyla cildin bariyerini güçlendirir ve korur, cildin genel görünümünü sağlıklı hale getirir. Cildi yatıştırır, tahrişi engeller ve 24 saat boyunca nemlendirir, bu sayede cildin esnek ve yumuşak bir dokuya kavuşmasını sağlar, sağlıklı bir ışıltı verir. 

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2. MAC Connect In Colour Eye Shadow Palette, göz alıcı renkleri ve çeşitli tonlarıyla makyaj dünyasında fark yaratıyor.

2. MAC Connect In Colour Eye Shadow Palette, göz alıcı renkleri ve çeşitli tonlarıyla makyaj dünyasında fark yaratıyor.

Yüksek pigmentli, sınırsız görünümler sunan bir far paleti ile kendinizi gösterin. Bu 12'li far paleti, nötr tonlarındaki renkleriyle günlük makyajlarınızı zenginleştirecek bir seçenek sunar. Her bir ton, tek bir sürüşte bile etkileyici bir etki yaratır. Kendinizi ifade etmenin ve güzelliğinizi vurgulamanın en etkili yollarından biri olan bu far paleti, makyajınıza derinlik ve çekicilik katacak.

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3. MAC'in Hyper Real Glow Highlighter Aydınlatıcı Paleti, birbirinden güzel 3 tonuyla adeta ışıltınızı yansıtmanız için harika.

3. MAC'in Hyper Real Glow Highlighter Aydınlatıcı Paleti, birbirinden güzel 3 tonuyla adeta ışıltınızı yansıtmanız için harika.

Shimmy Peach isimli Hyper Real Glow Aydınlatıcı Paleti, üç farklı şeftali tonundaki vurgulayıcıları ile göz alıcı bir aydınlatma sunar. Kremsi pudra formülü sayesinde cilde mükemmel bir uyum sağlar ve doğal bir parlaklık verir. Hyper Real Glow Aydınlatıcı Paleti ile makyajınızı bir üst seviyeye taşıyın.

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4. MAC Pinklite Bloom Strobe Cream, cildinize eşsiz bir parlaklık ve canlılık kazandıran mükemmel bir aydınlatıcı.

4. MAC Pinklite Bloom Strobe Cream, cildinize eşsiz bir parlaklık ve canlılık kazandıran mükemmel bir aydınlatıcı.

Cildinizi solgunluktan kurtaracak ve ışıltı katacak bir nemlendiriciyle karşı karşıyasınız. Bu ürün, içeriğindeki ışıltılı parçacıklar sayesinde cildinize aydınlık bir görünüm kazandıracak. Kendinizi ve cildinizi ödüllendirmek için bu fırsatı kaçırmayın.

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5. MAC'in eşsiz ürünlerinden biri olan Powder Blush Fleur Power allık, makyajınıza zarif bir dokunuş katacak.

5. MAC'in eşsiz ürünlerinden biri olan Powder Blush Fleur Power allık, makyajınıza zarif bir dokunuş katacak.

Bu ürün çok satanlar arasında yer alıyor. Bu allık, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunar. Her kullanımda, cildinize taze ve canlı bir görünüm kazandırır. Kullanımı kolay ve rahat olan bu allık, makyaj rutininizin vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bu allık, güzelliğinize güzellik katar. 

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6. MAC Studio Fix Pudra Fondöten, mükemmel bir cilt görünümü elde etmek isteyenlerin tercihi.

6. MAC Studio Fix Pudra Fondöten, mükemmel bir cilt görünümü elde etmek isteyenlerin tercihi.

Hem pudra hem de fondöten işlevi gören bu üstün ürün, tek bir adımda cildinizi mükemmelleştirir. Parlamayı etkin bir şekilde kontrol altına alır ve etkisini tam 12 saat boyunca sürdürür. Orta seviyeden yüksek kapatıcılığa sahip bu fondöten, cildinize ultra mat bir görünüm kazandırır. Eşsiz formülü ile cilt üzerinde adeta bir perde oluşturarak, kusursuz bir ten görünümü elde etmenizi sağlar. Bu mükemmel ürün, güzellik rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

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7. Mac'in eşsiz ruj serisi Powder Kiss, Werk Werk Werk adlı özel tonuyla dikkat çekiyor.

7. Mac'in eşsiz ruj serisi Powder Kiss, Werk Werk Werk adlı özel tonuyla dikkat çekiyor.

Bu ruj, dudaklarına nemli bir dokunuş ve çarpıcı bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda pudra yapısıyla da yumuşaklık sunuyor. Sofistike renk seçenekleriyle sade görünümlerinin vazgeçilmezi olan bu ruj, romantik bir sonuç elde etmeni sağlar. Dağılmış, iz bırakmış gibi duran mat dudak görünümü ile trendi yakalayın. 

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8. Mac Eyeliner Brushstroke 24Hour Eyeliner Brushblack, göz makyajınızı bir sonraki seviyeye taşıyacak.

8. Mac Eyeliner Brushstroke 24Hour Eyeliner Brushblack, göz makyajınızı bir sonraki seviyeye taşıyacak.

Mac Eyeliner Brushstroke 24Hour Eyeliner Brushblack, hassas bir fırça ucu ile donatılmış ve bu özelliği sayesinde eyeliner uygulamasını keskin ve kolay bir işlem haline getiriyor. Bu konik uçlu kalem, tek bir hamlede ideal çizgiyi (ister kalın ister ince) oluşturmanıza yardımcı olur. Fırça ucunu kullanarak en iyi çizgiyi elde edebilir, daha kalın bir çizgi için ise fırçanın düz tarafını deneyebilirsiniz. 

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9. MAC Pro Longwear Concealer NC20, mükemmel bir makyaj deneyimi sunan profesyonel bir kapatıcıdır.

9. MAC Pro Longwear Concealer NC20, mükemmel bir makyaj deneyimi sunan profesyonel bir kapatıcıdır.

MAC Pro Longwear Concealer NC20, hafif bir sıvı kapatıcıdır. Orta ile tam arasında bir örtücülük sağlar ve doğal mat bir sonuç verir. 15 saate kadar kalıcılığını koruyan bir formülü vardır ve rengin hep aynı kalmasını sağlar. Göz altı halkaları ve renk bozukluklarını kapatmada yardımcı olur. Suya dayanıklıdır ve bulaşmaz. Bir kapatıcı fırçası veya parmak uçlarıyla doğrudan cilde uygulanabilir. 

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10. MAC'in öne çıkan ürünlerinden biri olan bu dudak kalemi, dudaklarınızı belirginleştirmek ve makyajınıza son dokunuşu eklemek için harika.

10. MAC'in öne çıkan ürünlerinden biri olan bu dudak kalemi, dudaklarınızı belirginleştirmek ve makyajınıza son dokunuşu eklemek için harika.

Dudakları baştan yaratmak, kontürlemek ya da tamamen yeniden boyamak için ideal bir seçenek olan Lip Pencil dudak kalemi, geniş bir renk skalası sunmaktadır. Spice rengi, bu kalemin en popüler ve çok satan tonlarından biridir. Bu dudak kalemi, dudaklarınızı istediğiniz şekle sokmanızı sağlar ve mükemmel bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Kendi başına ya da dudak rujunuzla birlikte kullanabileceğiniz bu ürün, makyajınızı tamamlamanın en iyi yollarından biridir.

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11. MAC Stack'in suya dayanıklı maskarası, göz alıcı bir bakış için vazgeçilmez bir ürün.

11. MAC Stack'in suya dayanıklı maskarası, göz alıcı bir bakış için vazgeçilmez bir ürün.

Yeni M·A·C Stack Waterproof Maskara, suya karşı dirençli ve 24 saat boyunca kalıcılık sağlayan formülü ile her uygulamada daha uzun ve dolgun kirpikler vaat eder. Ağırlık yaratmayan, suya dayanıklı, bulaşmayan, topaklanmayan ve dökülmeyen bu ürün ile daha uzun, daha hacimli ve kıvrık kirpik görünümü elde edebilirsiniz. Katman katman uygulanabilen bu maskara ile kirpiklerinizde istediğiniz uzunlukta ve kusursuz görünümü yakalayabilirsiniz. M·A·C Stack ile güzelliğin kontrolü tamamen sizde.

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12. MAC Studio Face and Body Foundation, mükemmel bir cilt görünümü sağlamak için tasarlanmış özel bir fondötendir.

12. MAC Studio Face and Body Foundation, mükemmel bir cilt görünümü sağlamak için tasarlanmış özel bir fondötendir.

Bu sıvı fondöten, cildinizde hafif ve orta dereceli bir örtücülük sağlar, böylece kusursuz bir saten doku elde edersiniz. Aynı zamanda cildinize bakım yapar, suya karşı dayanıklıdır ve uzun süre kalıcılığı ile bilinir. Bu ürün, makyajınıza doğal ve taze bir görünüm kazandırırken, cildinizin sağlıklı ve canlı kalmasına da yardımcı olur.

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13. MAC Veluxe Fling Kaş Kalemi, kaşlarınızın doğal ve belirgin bir görünüm kazanmasını sağlar.

13. MAC Veluxe Fling Kaş Kalemi, kaşlarınızın doğal ve belirgin bir görünüm kazanmasını sağlar.

MAC'in Veluxe kaş kalemi Fling, artık daha güçlü bir uç ve beş yeni renk seçeneği ile karşınızda. Yoğun pigmentli formülü, kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlarken, zengin pudra benzeri dokusu mat ve saten bir uygulama deneyimi sunar. Yüksek sıcaklıklara karşı dirençli yapısı, bu kaş kalemini uzun ömürlü ve sıcak hava koşullarına karşı dayanıklı kılar. Bu sayede kaşlarınız her zaman mükemmel ve doğal görünür. MAC'in Veluxe kaş kalemi Fling ile kaşlarınızı dilediğiniz gibi şekillendirin ve mükemmel görünümün keyfini çıkarın.

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