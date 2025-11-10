LÖSEV'den Dikkat Çeken Farkındalık Çalışması

Sertap Erener’in “Hayat Beklemez” şarkısı eşliğinde , Elements of Dance Company’den gönüllü dans ekibi, LÖSEV’den iyileşmiş gençler ve gönüllüler sahilde sürpriz bir performans sergiledi. Müzik ve dansla birleşen bu renkli gösteri, izleyenlere hem umut hem de neşe dolu anlar yaşattı.

Etkinliğin çekimleri Hook Prodüksiyon tarafından gönüllü olarak gerçekleştirildi. Ortaya çıkan video, lösemiyle mücadele eden çocukların hayallerini ve yaşam enerjisini yansıtarak toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.