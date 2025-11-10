onedio
LÖSEV'den Dikkat Çeken Farkındalık Çalışması

Onedio Content
Onedio Editörü
10.11.2025 - 15:29

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, sağlık alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal farkındalık ve sanat projeleriyle de toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek amacıyla Üsküdar sahilinde gerçekleştirdiği flash mob etkinliğiyle farkındalık yarattı.

Üsküdar sahilinde müzik ve dansla renkli sahneler

Sertap Erener’in “Hayat Beklemez” şarkısı eşliğinde , Elements of Dance Company’den gönüllü dans ekibi, LÖSEV’den iyileşmiş gençler ve gönüllüler sahilde sürpriz bir performans sergiledi. Müzik ve dansla birleşen bu renkli gösteri, izleyenlere hem umut hem de neşe dolu anlar yaşattı.

Etkinliğin çekimleri Hook Prodüksiyon tarafından gönüllü olarak gerçekleştirildi. Ortaya çıkan video, lösemiyle mücadele eden çocukların hayallerini ve yaşam enerjisini yansıtarak toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

LÖSEV’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikte, lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın azmini, umutlarını ve hayallerini sanatla buluşturarak yansıtmak istedik. Sosyal sorumluluk bilinciyle bize destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyor, bu bilincin toplumun tüm kesimlerinde yayılmasını diliyoruz.”

LÖSEV, Lösemili Çocuklar Haftası boyunca düzenlediği etkinliklerle lösemi konusunda farkındalığı artırmayı ve iyileşen çocukların başarı hikâyelerini paylaşarak topluma umut aşılamayı sürdürüyor.

