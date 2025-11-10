LÖSEV'den Dikkat Çeken Farkındalık Çalışması
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, sağlık alanındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal farkındalık ve sanat projeleriyle de toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek amacıyla Üsküdar sahilinde gerçekleştirdiği flash mob etkinliğiyle farkındalık yarattı.
Üsküdar sahilinde müzik ve dansla renkli sahneler
LÖSEV’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
