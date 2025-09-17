onedio
Liverpool - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Liverpool - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 11:10

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. 2025-2026 sezonu lig aşamasında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele Anfield Road Stadyumu’nda oynanacak. Maçın yayın bilgileri, saatleri ve muhtemel 11’leri şimdiden gündemde. 

İşte Liverpool - Atletico Madrid karşılaşmasına dair tüm detaylar.

Liverpool - Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?

Dev mücadele 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı oynanacak.

UEFA’nın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkan bu maç, grup aşamasının ilk haftasında sahne alacak.

Liverpool - Atletico Madrid Maçı Saat Kaçta?

İngiltere temsilcisi Liverpool ile İspanya’nın güçlü ekibi Atletico Madrid arasındaki karşılaşma TSİ ile 22.00’de başlayacak

Anfield Road Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Liverpool - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda?

Liverpool - Atletico Madrid mücadelesi Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

Futbolseverler, internet üzerinden de Tabii Spor dijital platformu aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecek.

Liverpool - Atletico Madrid Muhtemel 11'ler

  • Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

  • Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann, Sörloth.

