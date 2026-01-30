onedio
Kuvvetli Sağanak İzmir'de Hayatı Felç Etti: Ev ve Dükkanları Su Bastı, Arabalar Sel Suyu Altında Kaldı

Ali Can YAYCILI
30.01.2026 - 08:11

İzmir’de gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle merkez ilçelerde etkili olan yağışlar sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sular altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kuvvetli yağış ve fırtına; Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi.

Buca ilçesine bağlı Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde meydana gelen sel nedeniyle park halindeki araçlar su altında kalırken, seyir halindeki sürücüler yollarda mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı, yine akıntıya kapılan bir yayanın ise polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi. Konak ilçesinde rögarların taşması sonucu ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Kemalpaşa ilçesinde de etkili olan sel suları, otomobilleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı. Kent genelinde trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Halkapınar Pompa İstasyonu’na yıldırım düşmesi, kentin büyük bir bölümünde su kesintisine neden oldu.

Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandı. Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.

