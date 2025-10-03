Kuşak Yol Projesi Nedir? Küresel Finansı Nasıl Etkiliyor?

Her şey kulağa harika gelse de, özellikle gelişmekte olan ülkeler için borç yükü ciddi bir sorun. Çin’den alınan krediler ödenemediğinde limanlar veya stratejik bölgeler uzun süreli kiralama anlaşmalarıyla Pekin’in kontrolüne geçebiliyor. Yani projeye katılan ülkeler, bir yandan altyapı kazanıyor ama diğer yandan bağımsızlıklarının bir kısmını riske atıyor.