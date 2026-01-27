onedio
Kulaklığı Takınca Kendini New York'ta Sananlara Jazz Listesi

Ecem Bekar
27.01.2026 - 21:31

Eğer sen de 'Şu an kesinlikle Central Park’ta sonbaharı yaşıyor olmalıydım' diyenlerdensen; seni bulunduğun yerden alıp okyanus ötesine, cazın kalbine ışınlayacak, adımlarını bir film karesine dönüştürecek o efsane listeyle baş başa bırakıyoruz.

Hazırsan oynat tuşuna bas, pasaport kontrolünden geçiyoruz!

Frank Sinatra - New York, New York

Billie Holiday - Autumn in New York

Norah Jones - Back To Manhattan

John Coltrane - Central Park West

Duke Ellington - Take the A Train

Ella Fitzgerald - Manhattan

Miles Davis - Blue in Green

The Dave Brubeck Quartet - Take Five

Chet Baker - I Fall In Love Too Easily

Stan Getz & João Gilberto - Girl From Ipanema

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
