Kulaklığı Takınca Kendini New York’ta Sananlara Jazz Listesi
Eğer sen de 'Şu an kesinlikle Central Park’ta sonbaharı yaşıyor olmalıydım' diyenlerdensen; seni bulunduğun yerden alıp okyanus ötesine, cazın kalbine ışınlayacak, adımlarını bir film karesine dönüştürecek o efsane listeyle baş başa bırakıyoruz.
Hazırsan oynat tuşuna bas, pasaport kontrolünden geçiyoruz!
Frank Sinatra - New York, New York
Billie Holiday - Autumn in New York
Norah Jones - Back To Manhattan
John Coltrane - Central Park West
Duke Ellington - Take the A Train
Ella Fitzgerald - Manhattan
Miles Davis - Blue in Green
The Dave Brubeck Quartet - Take Five
Chet Baker - I Fall In Love Too Easily
Stan Getz & João Gilberto - Girl From Ipanema
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
