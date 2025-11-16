Kredi Kartını Ne Kadar Doğru Kullanıyorsun?
Kredi kartı çoğu zaman hayat kurtarıyor ama kontrolsüz harcama felaketlere yol açabiliyor! Online alışverişler, indirim dönemleri, kampanyalar derken insan hesabını şaşırabiliyor. Peki sen kredi kartını ne kadar bilinçli kullanıyorsun? Gel, cevabı beraber öğrenelim. 👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
2. Kredi kartı ekstren geldiğinde ilk ne yaparsın?
3. Alışveriş yaparken, vade farksız taksit seçeneği gördüğünde ne yaparsın?
4. Kredi kartı limitini doldurduğunu fark ettin. İlk tepkin ne olur?
5. Kredi kartın, bir ay boyunca elinden alınsa ne yaparsın?
6. Kredi kartını en çok hangi alışverişlerde kullanıyorsun?
7. Kredi kartı sana göre neyi temsil ediyor?
8. Son olarak, kredi kartı limitin ne kadar?
Sen, kredi kartını nasıl kullanmak gerektiğini çok iyi biliyorsun!
Kredi kartını kullanırken biraz umursamaz davranıyorsun!
Kontrolsüz harcama yapıyorsun!
