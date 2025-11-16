onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Kredi Kartını Ne Kadar Doğru Kullanıyorsun?

etiket Kredi Kartını Ne Kadar Doğru Kullanıyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.11.2025 - 17:01

Kredi kartı çoğu zaman hayat kurtarıyor ama kontrolsüz harcama felaketlere yol açabiliyor! Online alışverişler, indirim dönemleri, kampanyalar derken insan hesabını şaşırabiliyor. Peki sen kredi kartını ne kadar bilinçli kullanıyorsun? Gel, cevabı beraber öğrenelim. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇

2. Kredi kartı ekstren geldiğinde ilk ne yaparsın?

3. Alışveriş yaparken, vade farksız taksit seçeneği gördüğünde ne yaparsın?

4. Kredi kartı limitini doldurduğunu fark ettin. İlk tepkin ne olur?

5. Kredi kartın, bir ay boyunca elinden alınsa ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kredi kartını en çok hangi alışverişlerde kullanıyorsun?

7. Kredi kartı sana göre neyi temsil ediyor?

8. Son olarak, kredi kartı limitin ne kadar?

Sen, kredi kartını nasıl kullanmak gerektiğini çok iyi biliyorsun!

Sen kredi kartını bilinçli kullanan nadir insanlardan birisin! Harcamalarını planlıyorsun, faiz tuzaklarına düşmüyorsun ve bütçeni kontrol altında tutuyorsun. Bu yüzden ay sonu ekstre geldiğinde hiç stres olmuyorsun çünkü ekstre gelmeden bile ne kadar ödeme yapacağını hesaplamış oluyorsun. Kredi kartı limitin de gelirine göre makul seviyede, bu yüzden faiz batağına düşmüyorsun. Bu tutumunu takdir ediyoruz, keşke herkes senin gibi olsa...

Kredi kartını kullanırken biraz umursamaz davranıyorsun!

Kredi kartı senin resmen hayatını kurtarıyor. Birçok harcamanı kredi kartın üzerinden yapıyorsun ama zaman zaman ipin ucu kaçabiliyor. Bir yandan ödemeleri takip etmeye çalışıyor, bir yandan yeni alışverişlerin peşine düşüyorsun. Ekstre geldiğinde “Bunu ne ara almışım!' diye şaşırıyorsan sebebi belli! Ama endişe etme; biraz planlama ve ödeme alışkanlığıyla bu kısır döngüyü kırabilirsin. Yeter ki kontrolsüz harcama yapma!

Kontrolsüz harcama yapıyorsun!

Senin kredi kartı kullanımın çoğunlukla keyfi harcamalar içeriyor. Gelir-gider dengen birbirini tutmasa bile o ay yapmak istediğin harcamadan geri kalmıyorsun. Bu da kredi kartında bitmek bilmeyen ödemelere yol açıyor. İndirimler, kampanyalar derken bir bakıyorsun kart limitin dolmuş! Bu düzensiz kullanım nedeniyle her ay ekstre geldiğinde ufak çaplı krizler yaşıyorsun. Bunun önüne geçmenin tek yolu, kredi kartından yalnızca; fatura, gıda, ulaşım gibi çok gerekli harcamaları yapmak ve bir süre tutumlu olmak. Bunu devam ettirebilirsen bu döngüden çıkabilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın