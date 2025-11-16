Kredi Kartını Ne Kadar Doğru Kullanıyorsun?

Senin kredi kartı kullanımın çoğunlukla keyfi harcamalar içeriyor. Gelir-gider dengen birbirini tutmasa bile o ay yapmak istediğin harcamadan geri kalmıyorsun. Bu da kredi kartında bitmek bilmeyen ödemelere yol açıyor. İndirimler, kampanyalar derken bir bakıyorsun kart limitin dolmuş! Bu düzensiz kullanım nedeniyle her ay ekstre geldiğinde ufak çaplı krizler yaşıyorsun. Bunun önüne geçmenin tek yolu, kredi kartından yalnızca; fatura, gıda, ulaşım gibi çok gerekli harcamaları yapmak ve bir süre tutumlu olmak. Bunu devam ettirebilirsen bu döngüden çıkabilirsin!