Köpeğine Şok Tasması Taktığı İddia Edilen Yayıncı HasanAbi'nin Açıklamaları Şoke Etti!
HasanAbi ismiyle tüm dünyada tanınan Twitch yayıncısı Hasan Doğan Piker, hakkındaki iddialar nedeniyle sosyal medyanın gündemine geldi. Özellikle ABD timeline'ında gündem olan HasanAbi'nin köpeği Kaya’ya kötü muamele ettiği iddiaları tepkilere yol açtı. Canlı yayın sırasında köpeği Kaya'ya karşı davranışları dikkatleri çekerken HasanAbi'nin sonraki açıklamaları da şoke etti.
HasanAbi isimli Twitch yayıncısı "şok tasması" kullandığı iddialarıyla gündemde.
Şok tasması iddiaları HasanAbi tarafından yalanlansa da başka bir videosundaki ifadeler, herkesi şoke etti.
Tepkiler öyle bir noktaya geldi ki insanlar can dostlarıyla beraber mutlu pozlarını paylaşmaya ve "hiçbir zaman elektroşok vermediğim köpeğim" notunu düşmeye başladı.
Bakalım bu işin sonu nereye varacak?
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
