Köpeğine Şok Tasması Taktığı İddia Edilen Yayıncı HasanAbi'nin Açıklamaları Şoke Etti!

09.10.2025 - 15:28

HasanAbi ismiyle tüm dünyada tanınan Twitch yayıncısı Hasan Doğan Piker, hakkındaki iddialar nedeniyle sosyal medyanın gündemine geldi. Özellikle ABD timeline'ında gündem olan HasanAbi'nin köpeği Kaya’ya kötü muamele ettiği iddiaları tepkilere yol açtı. Canlı yayın sırasında köpeği Kaya'ya karşı davranışları dikkatleri çekerken HasanAbi'nin sonraki açıklamaları da şoke etti.

HasanAbi isimli Twitch yayıncısı "şok tasması" kullandığı iddialarıyla gündemde.

Türk asıllı Amerikan Twitch yayıncısı HasanAbi'nin bir canlı yayın sırasında köpeği Kaya'ya kötü davrandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Köpeği hareketlendiği anda “geri git ve dur” diye bağıran ismin köpeğinde şok tasması kullandığı iddia edildi.

H3 Podcast sunucusu Ethan Klein ve Twitch yayıncısı xQc, HasanAbi’nin viral olan video kesitini inceledi ve Kaya'ya şok verildiğini iddia etti. Öte yandan John “Tectone” isimli yayıncı da köpeğin “daha sevimli görünmek için bir aksesuar gibi kullanıldığını” söyledi.

Şok tasması iddiaları HasanAbi tarafından yalanlansa da başka bir videosundaki ifadeler, herkesi şoke etti.

HasanAbi, gündem olmasının ardından yaptığı açıklamalarda köpeğin yattığı yerden gelen sesin şok tasmasından değil, küçük bir aksilikten kaynaklandığını belirtti. Fakat tüm bunları 'akıl dışı' diyerek niteleyen HasanAbi, kimseyi kendisine inandıramadı. Özellikle ABD timeline'ında ünlü yayıncıya tepkiler artmaya başladı. 

Son olarak John 'Tectone' HasanAbi'nin bir videosunu paylaştı ve videodaki 'Köpeğin acı çekmesi, nefes alamaması umurumda değil, o bir köpek.' ifadeleri duyan herkesi şoke etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tepkiler öyle bir noktaya geldi ki insanlar can dostlarıyla beraber mutlu pozlarını paylaşmaya ve "hiçbir zaman elektroşok vermediğim köpeğim" notunu düşmeye başladı.

Bakalım bu işin sonu nereye varacak?

