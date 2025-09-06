onedio
Kombinini Oluştur, Hangi Divasın Söyleyelim!

06.09.2025 - 20:32

Yaptığın kombine göre bakalım hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benziyorsun söylüyoruz. Yapman gereken tek şey kombinini tamamen doğal şekilde yapmak. Bakalım sen kim çıkacaksın, yorumlara yazmayı sakın unutma. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

1. Öncelikle bir üst seçer misin?

2. Peki altına parıltılı bir etek seçsen hangisi olurdu?

3. Jean seçmeni istesek?

4. Gözlüksüz olmaz, bi de gözlük seç!

5. Tamam bir de çanta seçmeni isteyeceğiz, hangisi?

6. Ayakkabın hangisi olurdu?

7. Bir saç aksesuarı da seçer misin?

8. Son olarak kolye seçer misin?

Kesinlikle Adele!

Senin stilin gösterişten uzak ama etkisi büyük! Minimal parçaları öyle birleştiriyorsun ki herkesin gözü sende oluyor. Adele gibi zarif, güçlü ve doğal bir enerjin var; fazla abartıya gerek duymadan karizmanı ortaya koyuyorsun. Sessiz ama derin bir etki bırakıyorsun.

Kesinlikle Rihanna!

Senin tarzın hep birkaç adım önde! Renkleri, kesimleri ve aksesuarları cesurca denemekten çekinmiyorsun. Rihanna gibi özgün, kendine güvenen ve sürekli yeni trendleri başlatan bir ruhun var. İnsanlar senin kombinlerini gördüğünde ilham alıyor, çünkü sen asla sıradan değilsin.

Kesinlikle Billie Eilish!

Sen modayı bir ifade biçimi olarak görüyorsun. Alışılmışın dışında kombinlerle hem tarzını hem de kişiliğini ortaya koyuyorsun. Billie Eilish gibi sınır tanımayan, özgür ve herkesten farklı bir ruhun var. Senin için moda, başkalarının ne düşündüğü değil, senin kendini nasıl hissettiğinle ilgili.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
