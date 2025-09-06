Kombinini Oluştur, Hangi Divasın Söyleyelim!
Yaptığın kombine göre bakalım hangi dünyaca ünlü şarkıcıya benziyorsun söylüyoruz. Yapman gereken tek şey kombinini tamamen doğal şekilde yapmak. Bakalım sen kim çıkacaksın, yorumlara yazmayı sakın unutma. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
1. Öncelikle bir üst seçer misin?
2. Peki altına parıltılı bir etek seçsen hangisi olurdu?
3. Jean seçmeni istesek?
4. Gözlüksüz olmaz, bi de gözlük seç!
5. Tamam bir de çanta seçmeni isteyeceğiz, hangisi?
6. Ayakkabın hangisi olurdu?
7. Bir saç aksesuarı da seçer misin?
8. Son olarak kolye seçer misin?
Kesinlikle Adele!
Kesinlikle Rihanna!
Kesinlikle Billie Eilish!
