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Kökenlerinizi Keşfetmeye Var Mısınız? DNA Seyahati Hakkında Her Şey

Kökenlerinizi Keşfetmeye Var Mısınız? DNA Seyahati Hakkında Her Şey

Gezilecek Yerler DNA Testi
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 11:01

Son yıllarda birçok yeni seyahat trendi hayatımıza girdi ki bunlardan en farklı olan DNA Seyahati… 2024 yılının tatil trendi arasında bulunan DNA Seyahati nedir, nasıl yapılır ve aklınıza takılan birçok sorunun cevabı için buyurun yazının devamına…

Kaynak: https://blog.obilet.com/farkli-bir-ta...

1. DNA seyahati nedir?

1. DNA seyahati nedir?

İlk olarak 2018 yılında duyulan ama şu an olduğu kadar popüler olmayan DNA seyahati yeniden gündemde… Bu seyahat türünün bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi merak etmek. Pek çoğumuz kökenlerimizin nereden geldiğini bilmiyoruz, akrabalarımız acaba neredeydi ve acaba hep burada mıydı acaba gibi soruları zaman zaman sormuşuzdur. DNA seyahatinin en güzel tarafı da bu; bu sorularımıza cevap verirken aynı zamanda seyahat planı oluşturmak.

DNA seyahati bu düşünce ile ve birçok insanın bu fikri beğenmesiyle de özellikle yurt dışında tercih edişen bir seyahat türü oldu. Artık DNA testleri evde yapılabilecek kadar kolay ve isterseniz laboratuvar aracılığıla bu genetik testi rahatlıkla yaptırabiliyorsunuz. 

İlk duyunca “Köye mi gidicez yani?” dediğinizi duyar gibiyim ama bu fikirden çok ama çok farklı bu  yeni seyahat trendi çünkü amaç akrabalarımızı bulmak ya da aile büyükleri nerede doğmuş öğrenmek değil atalarımızın ait olduğu yerleri keşfederken aslında kendinizi de keşfetmek. Ama ben akrabalarımı çok severim derseniz bu kumar sizleri bekliyor.

2. DNA seyahatini yapmak

2. DNA seyahatini yapmak

Öncelikle şu soruyu kendinize sormanız lazım “Ben bu seyahati gerçekten istiyor muyum?”. Fimlerdeki gibi Mısır’da kayıp zengin bir dedemiz olmayabilir ve farklı süprizler canınızı sıkabilir. Yapılan araştırmalar genellikle 1981-1996 yılları arasında doğan kişilerin tercih ettiği yönünde…

Eğer ben kökenlerimi merak ediyorum, gen haritamı merak ediyorum ve bu seyahati yapmak istiyorum diyorsanız devam edelim.

3. DNA seyahati nasıl yapılır?

3. DNA seyahati nasıl yapılır?

Eğer ben kökenlerimi ve atalarımın yaşadığı toprakları merak ediyorum diyorsanız DNA seyahatinizi planlamadan önce yapmanız gereken bazı şeyler var;

3.1 Aile büyüklerinizle konuşun

3.1 Aile büyüklerinizle konuşun

Büyükanne ve büyükbaba gibi aile büyükleriniz hala yaşıyorsa onların anne babalarının önceden nerede yaşadığı sorun. Daha eskiyi hatırlıyorlarsa çok şanslısınız. Konuştuğunuz her şeyi not alın. Bu seyahatte  hatırladıkları her bilgi çok önemli.

3.2 Teknolojiden yararlanın

3.2 Teknolojiden yararlanın

E-Devlet üzerinden soyağacınızı inceleyebilirsiniz. Büyük büyük dedelerinizin sistemde kayıtlı olan ikametgahlarını ve hangi şehirde olduğunu öğrenebilirsiniz. Tabii benim gibi hep aynı yerde yaşamış olan bir soyağacınız çıkabilir.

3.3 DNA testlerini araştırın

3.3 DNA testlerini araştırın

Eğer yeterince bilgi sahibi değilseniz DNA testleri ile kökenlerinizi araştırabilirsiniz. Yurt dışındaki kadar çeşitli ve yaygın olmasa da artık Türkiye’de de bu hizmeti sunan çeşitli kurumlar bulunmakta. Fakat DNA testinizi güvenilir ve profesyonel bir yerde yaptırmayı unutmayın.

3.4 Bütün ön hazırlıklarınızı tamamlayın

3.4 Bütün ön hazırlıklarınızı tamamlayın

Edindiğiniz bilgiler ışığında kendinize bir seyahat planı yapın. Nereye gideceksiniz, kaç günlük bir seyahat yapacaksınız, gittiğiniz yerde gezmek istediğiniz yerler nereler ve seyahatiniz sırasında görüşmek veya tanışmak istediğiniz akrabalarınız bulunuyor mu  buna karar verin.

3.5 DNA seyahatinize hazırsınız

3.5 DNA seyahatinize hazırsınız

Seyahat için planınızı yaptıktan sonra ise yapmanız gereken tek şey kalıyor; yola çıkmak. Gittiğiniz yerlerde daha önce atalarınızın yaşadığını bilmek ve onların gezdikleri yerlerde gezmek, yürümek bu seyahatinizi en özel ve anlamlı seyahatlerinizden biri olacaktır.

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