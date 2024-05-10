Kökenlerinizi Keşfetmeye Var Mısınız? DNA Seyahati Hakkında Her Şey

İlk olarak 2018 yılında duyulan ama şu an olduğu kadar popüler olmayan DNA seyahati yeniden gündemde… Bu seyahat türünün bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi merak etmek. Pek çoğumuz kökenlerimizin nereden geldiğini bilmiyoruz, akrabalarımız acaba neredeydi ve acaba hep burada mıydı acaba gibi soruları zaman zaman sormuşuzdur. DNA seyahatinin en güzel tarafı da bu; bu sorularımıza cevap verirken aynı zamanda seyahat planı oluşturmak.

DNA seyahati bu düşünce ile ve birçok insanın bu fikri beğenmesiyle de özellikle yurt dışında tercih edişen bir seyahat türü oldu. Artık DNA testleri evde yapılabilecek kadar kolay ve isterseniz laboratuvar aracılığıla bu genetik testi rahatlıkla yaptırabiliyorsunuz.

İlk duyunca “Köye mi gidicez yani?” dediğinizi duyar gibiyim ama bu fikirden çok ama çok farklı bu yeni seyahat trendi çünkü amaç akrabalarımızı bulmak ya da aile büyükleri nerede doğmuş öğrenmek değil atalarımızın ait olduğu yerleri keşfederken aslında kendinizi de keşfetmek. Ama ben akrabalarımı çok severim derseniz bu kumar sizleri bekliyor.