Kökenlerinizi Keşfetmeye Var Mısınız? DNA Seyahati Hakkında Her Şey

Büyükanne ve büyükbaba gibi aile büyükleriniz hala yaşıyorsa onların anne babalarının önceden nerede yaşadığı sorun. Daha eskiyi hatırlıyorlarsa çok şanslısınız. Konuştuğunuz her şeyi not alın. Bu seyahatte hatırladıkları her bilgi çok önemli.