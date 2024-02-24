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Forbes Dergisi'ne Göre 2024 Yılında Ziyaret Edilmesi Gereken Destinasyonlar

Forbes Dergisi'ne Göre 2024 Yılında Ziyaret Edilmesi Gereken Destinasyonlar

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 09:01

Ovation Network’ün başkan yardımcısı Zane Bohrer’in belirlediği ve Forbes’in yayınladığı 2024 yılın en iyi gezi rotaları listesi açıklandı. Bu yılın en gözde destinasyonlarda doğal güzellikleri ve tarihin iç içe geçtiği Türkiye’den de bir ilin yer aldığını görmek şaşırtıcı olmadı bizim için. “2024’te, insanlar daha derin, daha deneyimsel bir bağlantı arayacakları rotalara yönelecekler.” diyen Bohrer’in listesini gelin birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://www.turna.com/blog/2024un-en-...
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1. Sardinia - İtalya

1. Sardinia - İtalya

İtalya’nın Akdeniz sularında bulunan incisi Sardinya doğa ve tarihin bir arada bulunduğu muhteşem bir ada… Birçok medeniyete tarih boyunca ev sahipliği yapan bu güzel ada sahil şeritleri, gizemli mağaraları ve mistik dağları ile  Sardinya’yı keşfetmek için sizleri çağırıyor.

2. Niseko - Japonya

2. Niseko - Japonya

Niseko, Japonya’nın kuzey adasında bulunan Hokkaido’nun karla kaplı zirveleri arasında bulunan gizli bir güzellik. Bu muhteşem bölge ayrıca dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden birisi. Niseko sadece kayak değil aynı zamanda yıl boyunca görebileceğiniz doğal güzellikleri, yararlı termal suları ve geleneksel Japon kültürü ile büyüleyici bir yer. Sıcak su, lezzetli ramen ve Japon misafirperverliğini deneyimlemek için Niseko, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine.

3. Orkhon Valley - Moğolistan

3. Orkhon Valley - Moğolistan

Moğolistan’ın kalbinde, eşsiz doğal güzellikleri ve derin tarihiyle dünyanın dikkatini çeken Orkhon Vadisi Moğolistan’ın kalbinde, eşsiz doğal güzellikleri ve derin tarihiyle dünyanın dikkatini çeken vadi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. geleneksel Moğol yaşam tarzını deneyimlemek ve doğanın kucaklayıcı kollarında huzur bulmak isteyenler Orhon Valley’e mutlaka gitmeli.

4. Urla - Türkiye

4. Urla - Türkiye

As bayrakları as as diyerek 4. Sırada hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Urla bulunuyor. Guru kaynağımız Urla muhteşem havası, doğası ve tarihiyle şirin bir ilçe… eşsiz Ege mutfağını tatmak, eşsiz plajlarının tadını çıkarmak, şarap ve zeytin bağlarıyla her geleni büyüleyen Urla sizi de büyülemek için bekliyor.

5. Jeju - Güney Kore

5. Jeju - Güney Kore

Güney Korelilerin bile hayran kaldığı Jeju Adası volkanik arazileri, masmavi denizi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almasıyla oldukça ziyaretçisi bulunan bu güzel ada sadece doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle değil ziyaretçilerine sunduğu lüks tatil, ünlü spa merkezleri ve leziz Kore yemekleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.

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6. Goa - Hindistan

6. Goa - Hindistan

Hindistan’ın batı kıyısında bulunan Goa sıcak tropikal iklimi, altın kumsalları ve mistik atmosferiyle ünlü. Portekiz koloniliğinin etkisini göreceğiniz renkli evleri, muhteşem tapınakları ve kiliseleri ile tarihi güçlü mirasa sahip. Goa, yoga ve wellness merkezleriyle ruhunu ve bedenini iyileştirmek isteyenler için mükemmel bir destinasyon.

7. Oaxaca - Meksika

7. Oaxaca - Meksika

Meksika’nın güneybatısındaki Oaxaca zarif binaları, güzel meydanları ve tarihi kiliseleriyle her köşeden tarih kokusu gelen bir yer. Ayrıca antik Zapotek ve Mixtec uygarlıklarının kalıntılarının da bulunduğu arkeolojik siteleri ve gizemli mağaralarıyla da Oaxaca keşfedilmeyi bekliyor.

8. San Sebastiân - İspanya

8. San Sebastiân - İspanya

San Sebastián, İspanya’nın Kuzey İspanya Bask Bölgesi’nde bulunuyor.  Burası “Pintxos” adı verilen yerel tapası ve gastronomi meraklıları için gerçek bir cennet. Şehirdeki tarihi kaleler, kiliseleri, plajları ve eski mahalleler de ziyaretçilere geçmişin büyüleyici dokusunu hissettire San Sebastiân her Eylül ayında düzenlenen Uluslararası San Sebastián Film Festivali gibi kültürel etkinliklerle ziyaretçilerini etkiliyor.

9. Comporta - Portekiz

9. Comporta - Portekiz

Comporta, Portekiz’in Atlantik kıyısında bulunan zarif sahil kasabası. Altın kumlu plajlara, turkuaz renkli denize ve bozkırlarla Comporta, sakin ve huzurlu atmosferiyle kalabalıklardan uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış rotası. Burada, yerel balıkçı köylerinin tarihi ve geleneksel Portekiz kültürünün izlerini sürebilir, muhteşem manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşleri yaparak doğal rezervlerde kuş gözlemi yapabilir veya bisikletle keşfe çıkabilirsiniz.

10. Marakeş - Fas

10. Marakeş - Fas

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Marakeş eşsiz pazarları, sarayları ve bahçeleriyle dünya çapında tanınıyor artık. Marakeş’in kalbi ünlü Jemaa el-Fna Meydanı’nda atarken; sokak satıcıları, müzisyenler, yılan oynatıcıları ve hikaye anlatıcılarıyla her gün binlerce ziyaretçiyi büyülemeye devam ediyor. Şehir ayrıca lüks otelleri, spa merkezleri ve kaliteli restoranlarıyla da ilgi çekiyor.

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11. Nile River - Mısır

11. Nile River - Mısır

Binlerce yıldır insanlığın yaşam kaynağı olarak kabul edilen ve dünya tarihindeki en büyük medeniyetlerin doğuşuna tanıklık eden Nil Nehri Mısır’ın zengin tarihini ve kültürünü keşfetmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Tarihi piramitlerin ve tapınakların bulunduğu antik yerleri keşfetmek, firavunların gizemli dünyasına adım atmak için ne bekliyorsunuz?

12. Isla Baru - Kolombiya

12. Isla Baru - Kolombiya

Isla Baru, Kolombiya’nın Karayip kıyısında tropikal ada. Beyaz kumlu plajları, turkuaz renkli denizi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bu güzel ada huzur dolu atmosferi ve muhteşem manzaralarıyla kaçmak ve dinlenmek isteyen gezginler için mükemmel bir lokasyon. Burada yerel balıkçı köylerini ziyaret ederken doğa yürüyüşleri yapabilir veya sadece palmiye ağaçları altında dinlenerek Karayip’in sakinliğinin tadını çıkarabilirsiniz.

13. Milos - Yunanistan

13. Milos - Yunanistan

Kristal berraklığında suları, doğal plajları ve volkanik manzaralarıyla ünlü bir Yunan adası olan Milos eşsiz doğal güzellikleri, gezginlere keşfetmeye doyamayacakları bir atmosfer. Eğer sessiz ve sakin bir tatil arıyor, aynı zamanda doğanın güzelliklerini keşfetmek istiyorum diyorsanız Milos güzel bir seçenek olabilir.

14. Biarritz - Fransa

14. Biarritz - Fransa

Biarritz, Fransa’nın güneybatısında Atlantik kıyısında bulunan lüks tatil severlerin beldesi. Kıyı boyunca gözünüzü alacak altın kumlu plajları, dünyaca ünlü sörf noktaları ve etkileyici manzaralarıyla dikkat çekiyor. Biarritz Belle Époque döneminden kalma tarihi lüks otelleri, şık mağazaları ve ünlü deniz ürünleri restoranlarıyla da ünlü.

15. Iguazu River - Brezilya

15. Iguazu River - Brezilya

Iguazu Nehri, Brezilya’nın sınırları içinde bulunan doğa harikası nehir. Bu dünyaca ünlü Iguazu Şelaleleri çarpıcı manzaralarıyla, suların coşkuyla döküldüğü yüzlerce şelaleden oluşan muhteşem bir kaskadla gezginleri büyülüyor. Doğa ananın gücünü ve ihtişamını gözler önüne seren nehir etrafındaki tropikal yağmur ormanları, birçok endemik türü barındırıyor ve kuş gözlemcileri için bir cennet.

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16. Pokhara - Nepal

16. Pokhara - Nepal

Pokhara; Himalaya Dağları’nın eteklerinde yer alan, Nepal’in mistik ve büyüleyici bir bölgesi. Bu nefes kesen şehir göz alıcı gölleri, yemyeşil ormanları ve etkileyici dağ manzaralarıyla gezginleri adeta büyülüyor. Pokhara; Phewa Gölü’nün serin sularında yansıyan Annapurna ve Machapuchare gibi zirveler, dünyanın en ünlü trekking rotalarından biri olan Annapurna Circuit’e oldukça yakın.

17. Tallinn - Estonya

17. Tallinn - Estonya

Tallinn, Estonya’nın masalsı ve tarih dolu başkenti. Bu büyüleyici şehirin Ortaçağ’dan kalma dar sokakları, gotik mimarisi ve muhteşem kaleleriyle ünlü bir şehir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Eski Şehir bölgesi muhteşem tarihî dokusunu korummuş ve gelen ziyaretçilere o zamanların atmosferini çok iyi bir şekilde yaşatıyor. Ayrıca, Tallinn’in modern yüzüyle de sizi etkileyecektir. Sanat sahneleri, şık kafeleri ve trend restoranlarıyla şehrin yenilikçi tarafını da seveceksiniz.

18. Franschhoek - Güney Afrika

18. Franschhoek - Güney Afrika

Franschhoek, Güney Afrika’nın şarap merkezi olarak ün kazanan bir kasaba olmasının yanı sıra muhteşem dağ manzaraları, verimli bağları ve dünya çapında ünlü şaraplarıyla da tanınıyor. Franschhoek’un tarihi, Hollandalı ve Fransız kolonistlerin izlerini taşıdığı için kasabaya benzersiz bir kültürel zenginlik katıyor.

19. Bergen - Norveç

19. Bergen - Norveç

Norveç’in tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü liman şehri Bergen muhteşem fiyordları, renkli ahşap evleri ve tarihi dokusuyla sizi de etkileyecek. Şehir, çevresindeki doğal güzelliklerle de ünlü. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bryggen Hanseatic Wharf buranın en ikonik simgelerinden olup ayrıca Seven Sisters şelaleleri, Hardangerfjord ve Ulriken Dağı gibi çevredeki doğa harikaları, doğa severler için cazip birer rota.

20. Tangalle - Sri Lanka

20. Tangalle - Sri Lanka

Tangalle, Sri Lanka’nın güney sahilinde bulunan adeta tropikal bir cennet. Oldukça güzel olan bu sahil kasabasının altın gibi plajları, turkuaz denizi ve huzurlu atmosferiyle gelmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor. Tangalle adası sessiz ve sakinliğiyle bilinir ama aynı zamanda çevresindeki doğal güzelliklerle de dikkat çeken bir yer. Kumana Ulusal Parkı  egzotik kuşları ve vahşi yaşamı gözlemlemek isteyenler için ideal bir ada.

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21. Nuku Hiva - Fransız Polinezyası

21. Nuku Hiva - Fransız Polinezyası

Nuku Hiva, Fransız Polinezyası’nın vahşi ve keşfedilmemiş cenneti. Bu büyüleyici ada, volkanik dağları, vadileri ve harika sahiliyle; sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle kalabalıktan ve gürültüden kaçış arayan gezginler için mükemmel. Ada ayrıca antik Polinezya kültürünün izlerini taşıdığı gibi geleneksel danslar, el sanatları ve yerel festivaller, ziyaretçilere bu eşsiz kültürü deneyimleme fırsatı sunuyor.

22. Lake Saimaa Region - Finlandiya

22. Lake Saimaa Region - Finlandiya

Lake Saimaa  Finlandiya’nın gizemli ve doğal güzelliklerle dolu adeta bir vaha. Finlandiya’nın içinde bulunan en büyük su gölü ve çevresinde yüzlerce adacık ve sahil şeridiyle bezeli. Bölgede doğa severler için yürüyüş parkurları, kuş gözlem alanları ve kamp alanları bulunuyor. Bölgede ayrıca su sporları tutkunları için kayak, kano ve balıkçılık gibi aktiviteler yapılıyor.

23. Ha Long Bay - Vietnam

23. Ha Long Bay - Vietnam

Vietnam’ın eşsiz ve büyüleyici doğal harikasını hissedeceğiniz Ha Long Körfezi yüzlerce kireçtaşı adasıyla tanınmakta ve dünyanın dört bir yanından gezginleri bu adalar cezbediyor. Plajları, mağaraları ve sarp kayalıkları keşfetmek için mükemmel yerler. Ayrıca, bölgedeki zengin deniz yaşamını merak edenler için dalış ve şnorkelle yüzebilirsiniz.

24. Easter Island - Şili

24. Easter Island - Şili

Şili’nin güneybatısında bulunan Paskalya Adası Büyük Okyanus’un ortasında bulunan eşsiz bir ada. Büyük taş heykeller (moai) tanınan ada dünyanın dört bir yanından gezginleri kendine çekiyor. Antik Rapa Nui kültürünün izlerini taşıyan, tarih öncesi dönemlerden kalma arkeolojik kalıntılarla dolu olan ada Moai’lerin gizemli yapımı ve adanın sıra dışı coğrafi konumu, ziyaretçilere unutulmaz bir keşif deneyimi sunuyor.

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