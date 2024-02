Forbes Dergisi'ne Göre 2024 Yılında Ziyaret Edilmesi Gereken Destinasyonlar

As bayrakları as as diyerek 4. Sırada hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Urla bulunuyor. Guru kaynağımız Urla muhteşem havası, doğası ve tarihiyle şirin bir ilçe… eşsiz Ege mutfağını tatmak, eşsiz plajlarının tadını çıkarmak, şarap ve zeytin bağlarıyla her geleni büyüleyen Urla sizi de büyülemek için bekliyor.