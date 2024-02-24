Forbes Dergisi'ne Göre 2024 Yılında Ziyaret Edilmesi Gereken Destinasyonlar
Forbes Dergisi'ne Göre 2024 Yılında Ziyaret Edilmesi Gereken Destinasyonlar
Kaynak: https://www.turna.com/blog/2024un-en-...
Ovation Network’ün başkan yardımcısı Zane Bohrer’in belirlediği ve Forbes’in yayınladığı 2024 yılın en iyi gezi rotaları listesi açıklandı. Bu yılın en gözde destinasyonlarda doğal güzellikleri ve tarihin iç içe geçtiği Türkiye’den de bir ilin yer aldığını görmek şaşırtıcı olmadı bizim için. “2024’te, insanlar daha derin, daha deneyimsel bir bağlantı arayacakları rotalara yönelecekler.” diyen Bohrer’in listesini gelin birlikte inceleyelim.
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1. Sardinia - İtalya
2. Niseko - Japonya
3. Orkhon Valley - Moğolistan
4. Urla - Türkiye
5. Jeju - Güney Kore
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6. Goa - Hindistan
7. Oaxaca - Meksika
8. San Sebastiân - İspanya
9. Comporta - Portekiz
10. Marakeş - Fas
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11. Nile River - Mısır
12. Isla Baru - Kolombiya
13. Milos - Yunanistan
14. Biarritz - Fransa
15. Iguazu River - Brezilya
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16. Pokhara - Nepal
17. Tallinn - Estonya
18. Franschhoek - Güney Afrika
19. Bergen - Norveç
20. Tangalle - Sri Lanka
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21. Nuku Hiva - Fransız Polinezyası
22. Lake Saimaa Region - Finlandiya
23. Ha Long Bay - Vietnam
24. Easter Island - Şili
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