Forbes Dergisi'ne Göre 2024 Yılında Ziyaret Edilmesi Gereken Destinasyonlar

Ovation Network’ün başkan yardımcısı Zane Bohrer’in belirlediği ve Forbes’in yayınladığı 2024 yılın en iyi gezi rotaları listesi açıklandı. Bu yılın en gözde destinasyonlarda doğal güzellikleri ve tarihin iç içe geçtiği Türkiye’den de bir ilin yer aldığını görmek şaşırtıcı olmadı bizim için. “2024’te, insanlar daha derin, daha deneyimsel bir bağlantı arayacakları rotalara yönelecekler.” diyen Bohrer’in listesini gelin birlikte inceleyelim.