Doğa ile Bağ Kurmanın En Huzurlu Yolu: Silent Travel ve Rota Önerileri

Önceliği zihin sakileştirmek olan silen travel hayatımızın her noktasında bulunan teknoloji ve etkilerinin yorduğu beynimizi dinlendirmek temel amaç. 2024 yılında “silent walking” ya da “sessiz yürüyüş” olarak bilinen bir çeşit yürüyüş biçimi olarak popülerleşen bu trend merak uyandırdı. Yürüyüşün asıl amacı yürüyüş esnasında zihni sakinleştirmekti, bu durum o kadar beğenildi ki bunu sadece yürüyüş değil bir tatil anlayışı olarak benimsendi. Silent Travel’ın kökenleri ise Budist inzivalarına dayanıyor, bu inzivalar “Vipassana” olarak bilinmekte. Sessiz seyahatte de öncelikli amaç zihni sakinleştirmek, her türlü kaos ve gürültüden uzaklaşmak. (Ülkemizde zor ama denemeye değer)