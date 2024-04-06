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Doğa ile Bağ Kurmanın En Huzurlu Yolu: Silent Travel ve Rota Önerileri

Doğa ile Bağ Kurmanın En Huzurlu Yolu: Silent Travel ve Rota Önerileri

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 23:01

Şehrin fazla gürültüsü, kalabalık sokaklar ve sürekli fazla ışığa maruz kalmak… hepimiz bundan çok sıkıldık değil mi? Günlük hayatın koşturmasından fark etmesek de aslında bu basit görünen ama etkili dış etkiler bizli baya yoruyor. Bu yazımızda 2024 yılının trendlerinden olan ama şahsi görüşüm her insanın ihtiyacı Silent Travel’dan bahsedeceğiz. Peki silent travel nedir, nasıl ve nerelerde yapılabilir? Bu soruları sizler için cevabı yazımızda…

Kaynak: https://blog.obilet.com/silent-travel...
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1. Silent travel nedir?

1. Silent travel nedir?

Önceliği zihin sakileştirmek olan silen travel hayatımızın her noktasında bulunan teknoloji ve etkilerinin yorduğu beynimizi dinlendirmek temel amaç. 2024 yılında “silent walking” ya da “sessiz yürüyüş” olarak bilinen bir çeşit yürüyüş biçimi olarak popülerleşen bu trend merak uyandırdı. Yürüyüşün asıl amacı yürüyüş esnasında zihni sakinleştirmekti, bu durum o kadar beğenildi ki bunu sadece yürüyüş değil bir tatil anlayışı olarak benimsendi. Silent Travel’ın kökenleri ise Budist inzivalarına dayanıyor, bu inzivalar “Vipassana” olarak bilinmekte. Sessiz seyahatte de öncelikli amaç zihni sakinleştirmek, her türlü kaos ve gürültüden uzaklaşmak. (Ülkemizde zor ama denemeye değer)

2. Silent travel nasıl yapılır?

2. Silent travel nasıl yapılır?

Sessiz seyahat yapmak o kadar da karışık değil aslında. Eğer doğa içinde olmayı seviyorsanız kamp planı yapabilir ve sessiz seyahatinizi tek başınıza bu şekilde devam ettirebilirsiniz. İsterseniz de şehirden ve gürültüden uzak bir lokasyona bulunan bir otelde kalabilir, otelin ayrıcalıklarıyla sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz. Silent travel için yurt dışından rotalar tercih edebileceğiniz gibi yurt içinde de rotalar tercih edebilirsiniz. Silent travel turları düzenleyen ve meditasyon eğitimleri veren etkinliklerde bulunmakta. Silent travel yapmak için hangi yolu seçerseniz seçin bulunduğunuz konumun doğaya yakın, sakin bir yer olmasına, sizi mutlu etmesi en önemli 3 nokta. Yoga ve meditasyonu deneyebilirsiniz.

3. Silent travel için yurt içi rotaları

3.1 Artvin – Macahel

3.1 Artvin – Macahel

Listemizin ilk sırasında Artvin Macahel bulunuyor Doğası ve hemen hemen her mevsimde sakin oluşu ‘sessiz tatil’ isteyenler için burası oldukça uygun bir yer. Özellikle kamp yapmayı seviyor veya bütün tatil boyunca kamp yapmak istiyorsanız rotanız burası olabilir.

3.2 Antalya – Çıralı

3.2 Antalya – Çıralı

Sessizliğin tadını çıkaracağınız bir başka rota ise Antalya Çıralı. Yılın pek çok zamanında Antalya’nın diğer yerlerine kıyasla daha sakin olan Çıralı özellikle sonbahar, ilkbahar ve kış aylarında doğa ile baş başa kalabileceğiniz keyifli bir rota. Eğer Çıralı’da kalmayı tercih ederseniz kalabileceğiniz güzel oteller ve kamp alanları bulunuyor.

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3.3 Kırklareli – İğneada

3.3 Kırklareli – İğneada

Özellikle İstanbul ve çevre illerde yaşayanlar çok uzaklaşmak istemiyorlarsa silent travel için en güzel rotalardan bir tanesi Kırklareli İğneada. İğneada doğası ve doğal güzellikleri ile dillere destan… Genellikle buraya günübirlik geliniyor ve belirli yerleri gezerek dönüyorlar. Fakat sizin en az bir hafta sonu burada kalmak istiyorsanız sakin bir lokasyon bulabilirsiniz.

3.4 Muğla – Göcek Koyu

3.4 Muğla – Göcek Koyu

Sessiz seyahatinizi Ege’de yapmak istiyorsanız rotanızı Muğla’nın Göcek Koyu’na çevirebilirsiniz. Sezonda bu bölge inanılmaz kalabalık olsa da ufak bir araştırma ve sezon gelmeden sakin konumlar ve oteller bulabilirsiniz.

3.5 Bodrum – Eski Karakaya Köyü

3.5 Bodrum – Eski Karakaya Köyü

Ben Bodrum aşığıyım, silent travel için de Bodrum’a giderim diyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bodrum’un güzel doğası ve masmavi deniziyle oldukça popüler bir yer ama Eski Karakaya Köyü Bodrum’un aksine yüzden sakin ve sessiz bir yer.

4. Silent travel için yurt dışı rotaları

4.1 Portekiz – Benagil Mağarası

4.1 Portekiz – Benagil Mağarası

Silent travel deneyimi yaşamak isteyen pek çok ülkeden insan Portekiz’de bulunan Benagil Mağarası’na geliyor. Sakin ve sessiz bu ortamda meditasyon yaparak iç benliğinize ve asıl kendinize döndüğünüzü hissedebilirsiniz.

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4. 2 Ekvador – Zabalo River

4. 2 Ekvador – Zabalo River

Dünyanın ilk sessizlik temalı parklarından olan Zabalo River Ekvador’da bulunuyor. Kır evlerinin arasında bulunan nehir ve doğayla iç içe olacağınız bu harika mekan size silent travel için harika ve ender bir alan sunuyor.

4.3 Endonezya – Bali

4.3 Endonezya – Bali

Bali eşsiz güzelliğinin yanı sıra meditasyon yapmak ve bu öğretiyi öğrenmek isteyenlerin tercih ettiği bir yer. Söz konusu silent travel olunca Bali tercih edebileceğiniz en güzel yerler arasında bulunuyor. Oldukça mistik ve doğasıyla ön planda olan Bali’de silent travel için özel olarak yapılan etkinlikler yapılmakta.

4.4 Hawaii – Kauai

4.4 Hawaii – Kauai

Hawai, tatil için her zaman oldukça popüler ve güzel bir seçenek fakat silent travel yapmak istiyorsanız Hawai’deki Kauai bölgesini aradığınız yer olabilir. Bölgede bulunan pek çok sakin nokta bulunmakta, böylece  sadece kendinizle kalabilir ve etrafınızdaki doğanın tadını keyifle çıkarabilirsiniz.

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