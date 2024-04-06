Doğa ile Bağ Kurmanın En Huzurlu Yolu: Silent Travel ve Rota Önerileri
Doğa ile Bağ Kurmanın En Huzurlu Yolu: Silent Travel ve Rota Önerileri
Kaynak: https://blog.obilet.com/silent-travel...
Şehrin fazla gürültüsü, kalabalık sokaklar ve sürekli fazla ışığa maruz kalmak… hepimiz bundan çok sıkıldık değil mi? Günlük hayatın koşturmasından fark etmesek de aslında bu basit görünen ama etkili dış etkiler bizli baya yoruyor. Bu yazımızda 2024 yılının trendlerinden olan ama şahsi görüşüm her insanın ihtiyacı Silent Travel’dan bahsedeceğiz. Peki silent travel nedir, nasıl ve nerelerde yapılabilir? Bu soruları sizler için cevabı yazımızda…
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1. Silent travel nedir?
2. Silent travel nasıl yapılır?
3. Silent travel için yurt içi rotaları
3.1 Artvin – Macahel
3.2 Antalya – Çıralı
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3.3 Kırklareli – İğneada
3.4 Muğla – Göcek Koyu
3.5 Bodrum – Eski Karakaya Köyü
4. Silent travel için yurt dışı rotaları
4.1 Portekiz – Benagil Mağarası
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4. 2 Ekvador – Zabalo River
4.3 Endonezya – Bali
4.4 Hawaii – Kauai
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