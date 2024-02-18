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Seyahatin İyileştirici Gücünü Keşfederek Ruhunuzun Yeniden Doğmasını Sağlayacak Wellness Destinasyonları

Seyahatin İyileştirici Gücünü Keşfederek Ruhunuzun Yeniden Doğmasını Sağlayacak Wellness Destinasyonları

Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 11:31

Son zamanların en popüler kavramlarından olan “wellness” dilime iyi yaşam olarak girdi ve fiziki, duygusal ve ruhsal olarak aynı anda iyi hissetmek demek. Bu duyguyu daha iyi hissedebilmek ve yaşatmak için 2012 yılından beridir “Bir gün, tüm yaşamınızı değiştirebilir!” Mottosuyla her sene hazıran ayının ikinci cumartesi günü Global Wellness Day olarak kutlanıyor. Gelin hep birlikte wellness destinasyonlarını inceleyelim.

Kaynak: https://julesverne.com.tr/seyahat-blo...
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1. Kerala

1. Kerala

Hindistan’ın belki de en güzel yeri olan Kerala “God’s Own Country” olarak bilinmekte. Batı Ghat Dağları ile Arap Denizi arasında bulunan bu enfes yer durgun suları, bereketli yeşillikleri, el değmemiş sahilleri, baharat ve çay plantasyonlarında gezerken ve Kumarakom’un durgun sularında yüzerken gerçekten iyi hissedeceksiniz.

2. Tayland & Laos

2. Tayland & Laos

İç şifa denilince akla gelen Tayland muhteşem doğası ve kristal berraklığındaki sularıyla yeniden doğmanızı sağlayacak. Tarihte Lan Na Krallığı’nın başkentliğini yapmış olan Chiang Rai görkemli tapınakları ile hem mimari bakımından sizi etkileyecek, karstik dağları, güneşin doğuşunu ve batışının huzuruyla Tayland & Laos içinizdeki iyiyi bulmanıza rehberlik edecek.

3. Bali

3. Bali

Spiritüel ve meditasyonun başkenti olan Bali geleneklerine oldukça bağlı tropikal bir cennet. “doğaya saygılı sağlıklı yaşam” mantığıyla yapılan oteller, gurme restoranlarına, tapınaklarından tasarım mağazalarına kadar her bölgesinde bambaşka deneyimler yaşayabilirsiniz. Ruhunuzun yeniden uyanışı ve iyileştiren bir seyahat için Bali oldukça güzel bir tercih olabilir.

4. Nepal

4. Nepal

Tapınakları, etkileyici tepe köyleri, yaban hayatı ve zorlu parkurları ile doğayla uyumu, sakinliği, sabrı ve inancı her adımda aşılayan yolculuğun bir diğer adresi ise Nepal. Bu hayattaki yerinizi size sorgulatacak, yolculuğunuzu anlamlandıracak tüm duygu ve mücadeleleri bu ülkede verebilirsiniz. İyileştirici bir deneyim arayan gezginlerin favori destinasyonu olan Nepal’de geleneksel yerel yemekleri pişirmeyi öğrenebilir, Sarangkot’ta Himalayalar üzerinde güneşin doğuşunu yakalayarak Nepal kültürünün kalbinizde hissedebilirsiniz.

5. Ekvador

5. Ekvador

Son dönemlerin sevilen destinasyonlarından Ekvador sağlıklı bir yaşama başlamak için ilk adımı atabileceğiniz bir yer. Bedeninizi sağlıkla beslenmesini hazırlayan, zihninizi yatıştıran ve ruha enerji veren birinci sınıf Spa uygulamaları ile unutulmaz bir tatil deneyiminin kapısını açabilirsiniz. Cotopaxi Ulusal Parkı’nı atlarla gezebilir, Ruhani Quilotoa Krater Gölü etrafında yürüyüş yapabilir ve Amazor yağmur ormanlarında ruhunuzu yıkayabilirsiniz.

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6. Patagonia

6. Patagonia

Patagonia,  dünyanın en etkileyici doğal güzelliklerinden bir tanesi. Bu bölgede dağlar, buzullar, göller ve ormanlar bir arada bulunuyor ve ortaya çıkan güzellik karşısında ilk başta gözleriniz iyileşmeye başlayacak emin oldun. Eğer doğayla baş başa olmak istiyorsanız Patagonia aradığınız yer olabilir. Yürüyüş yapabilir, tırmanabilir ve kamp kurabilirsiniz. Bu eşsiz doğal güzelliklerle dolu yerde hayatın tüm stresini geride bırakacaksınız.

7. Machu Picchu

7. Machu Picchu

Machu Picchu, Peru'da antik İnkalar tarafından inşa edilmiş bir şehirdir. Bu şehir, And Dağları'nın zirvesinde yer alır ve olağanüstü doğal manzaralara sahiptir. Yürüyüş yapmayı seviyor veya trekking maceralarını sevenler için mükemmel bir seçenek olabilir. Machu Picchu'da ruhunuzu dinlendirecek ve doğanın büyüsüne kapılacaksınız.

8. Costa Rica

8. Costa Rica

Costa Rica, yoga tatilleri için popüler bir destinasyondur. Burası doğal güzellikleri, plajları ve yoga stüdyolarıyla ünlüdür. Eşsiz doğa manzaraları eşliğinde yoga yaparak ve meditasyon yaparak içsel huzuru yakalayabilirsiniz. Costa Rica'nın sakin atmosferi ve canlı doğası, size unutulmaz bir tatil deneyimi sunacak.

9. Yoseminite Milli Parkı

9. Yoseminite Milli Parkı

Her yıl yaklaşık 3.5 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Yoseminite Milli Parkı, 1984’ten bu yana UNESCO Dünya Mirası’nın koruması altında bulunuyor. Granit kayalıklar, şelaleler, berrak akarsulara ev sahipliği yapan park, vahşi yaşama da ev sahipliği yaptığı gibi yeni yaşamınızda da yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Doğa yürüyüşleri, dağ bisikleti ve kamp yapmak için fazlasıyla ideal bir yer olan bu milli park, wellness seyahat rotanızda listenizde kesinlikle olması gereken yerlerden.

10. Rishikesh

10. Rishikesh

Yoga’nın anavatan olan Rishikesh yoga tatilleri için popüler bir diğer destinasyon. Aynı zamanda yoga eğitmenleri yetiştiren ve yogayı size sevdiren bir merkez. Ganges Nehri kıyısında bulunan Rishikesh, yoga ve meditasyon için size mükemmel bir ortam sunuyor. Doğanın sesi eşliğinde yoga yapabilir ve içsel huzurunuzu yenide bulabilirsiniz.

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