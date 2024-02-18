Seyahatin İyileştirici Gücünü Keşfederek Ruhunuzun Yeniden Doğmasını Sağlayacak Wellness Destinasyonları
Seyahatin İyileştirici Gücünü Keşfederek Ruhunuzun Yeniden Doğmasını Sağlayacak Wellness Destinasyonları
Kaynak: https://julesverne.com.tr/seyahat-blo...
Son zamanların en popüler kavramlarından olan “wellness” dilime iyi yaşam olarak girdi ve fiziki, duygusal ve ruhsal olarak aynı anda iyi hissetmek demek. Bu duyguyu daha iyi hissedebilmek ve yaşatmak için 2012 yılından beridir “Bir gün, tüm yaşamınızı değiştirebilir!” Mottosuyla her sene hazıran ayının ikinci cumartesi günü Global Wellness Day olarak kutlanıyor. Gelin hep birlikte wellness destinasyonlarını inceleyelim.
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1. Kerala
2. Tayland & Laos
3. Bali
4. Nepal
5. Ekvador
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6. Patagonia
7. Machu Picchu
8. Costa Rica
9. Yoseminite Milli Parkı
10. Rishikesh
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