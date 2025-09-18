onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Bir Reklam Anlaşmasından Alacağı Tutar Dudak Uçuklattı!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Bir Reklam Anlaşmasından Alacağı Tutar Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.09.2025 - 23:47

Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Sıla Türkoğlu hakkında bomba iddialarda bulundu. Ünlü oyuncunun, ünlü bir jean markasıyla yaptığı iki yıllık reklam anlaşmasında kazanacağı iddia edilen rakam ise dudak uçuklattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin parlayan genç yıldızlarından Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyerinde kısa sürede büyük bir çıkış yaptı.

Son dönemin parlayan genç yıldızlarından Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyerinde kısa sürede büyük bir çıkış yaptı.

Özellikle ekran karşısındaki doğal oyunculuğu ve etkileyici performansıyla dikkat çeken Türkoğlu, hem televizyon hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi edindi. Her adımı merakla takip edilen oyuncu, hem yeteneği hem tarzı derken magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.

Sıla Türkoğlu’nun kariyerinde önemli bir dönüm noktası ise Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakteri oldu bildiğiniz gibi.

Dizideki performansıyla izleyicilerin radarına giren Türkoğlu, son olarak Firaz karakteriyle yaşadığı yasak aşk yüzünden gündeme oturmuştu.

Sıla Türkoğlu’nun popülerliği markalar tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Son iddialara göre, ünlü bir jean markasıyla reklam anlaşması yapan Sıla Türkoğlu'nun alacağı tutar gündeme damga vurdu!

Son iddialara göre, ünlü bir jean markasıyla reklam anlaşması yapan Sıla Türkoğlu'nun alacağı tutar gündeme damga vurdu!

Gel Konuşalım programında Sıla Türkoğlu hakkında dudak uçuklatan iddialarda bulunan Mehmet Üstündağ, ünlü oyuncunun iki yıllık reklam anlaşmasından 50 milyon TL alacağını iddia etti.

İşte o iddialar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın