onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kız ve Erkek Tarafı Arasındaki Sevr Anlaşmasından Hallice Çeyiz Listesi Viral Oldu

Kız ve Erkek Tarafı Arasındaki Sevr Anlaşmasından Hallice Çeyiz Listesi Viral Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 13:37

Evlilik sürecinde olanlar bilir ki 'çeyiz' mevzusu uzaktan göründüğü kadar kolay değildir. İşin içine girdiğinizde alınması gereken bir dünya şey karşınıza çıkar ve evdeki hesap da çarşıya genellikle uymaz. Haliyle kız ve erkek tarafı arasında kimi zaman gerginlikler yaşanması da kaçınılmaz oluyor. Tarafların birbirlerinden istekleri farklı olabiliyor, bu da gelin ve damat arasında tartışmaların yaşanmasına sebep olabiliyor. 

Elbette bu tartışmaları aşmanın birçok yolu var. Bir sosyal medya kullanıcısı da kuralları baştan belirledi ve diğer kişilere 'Sevr Anlaşması' gibi gelen bir çeyiz listesi hazırladı.

Bakalım bu viral olan listede, kız ve erkek tarafında ne gibi farklar var?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kız ve erkek tarafı için hazırlanan "çeyiz paylaşım listesi" kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Kız ve erkek tarafı için hazırlanan "çeyiz paylaşım listesi" kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Kız tarafına 'ev tekstili, mutfak, giyim, bohça, diğer' yazılırken erkek tarafına ise 'ev & mobilya, beyaz eşya, takı, damatlık, gelinlik' yazıldı.

Tabii taraflar arasındaki eşitsizliğe kullanıcılardan yorumlar üst üste geldi.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz de görüşlerinizi yazmayı unutmayın.

Siz de görüşlerinizi yazmayı unutmayın.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
5
4
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın