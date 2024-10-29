Kişilik Testi: Sen Yaz mısın Kış mı?
Kişilik Testi: Sen Yaz mısın Kış mı?
Kişilik testine göre sen yaz mısın yoksa kış mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi ortamda daha rahat hissedersin?
4. Tanıştığın insanlarla nasıl selamlaşırsın?
5. Arkadaşların senin için en çok hangi özelliğini söyler?
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6. Hangi tür müziği dinlemekten hoşlanırsın?
7. Hangi tür kitapları okumayı seversin?
8. Senin tatil anlayışın nedir?
9. Sen samimi biri misin?
10. Son olarak bir renk seçer misin?
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Sen yaz mevsimisin!
Sen kış mevsimisin!
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