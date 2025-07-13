Kişiliğinin Altında Bastırdığın Hangi Duygu Var?

Bir göz atın, senin hikayenin tam da burada başladığı yerde. Senin kişiliğinin derinliklerinde, en çok bastırdığın duygu öfke. Evet, doğru duydunuz, öfke. Hani o, herkesin sende gördüğü sakin ve kontrollü imajın altında gizlenen, seni içten içe kemiren duygu. Birçok kişi seni görünüşe bakarak yargılıyor, sakin ve dengeli bir insan olduğunu düşünüyorlar. Ancak gerçek öyle mi? Hayır, çünkü içinde biriken öfke, seni rahatsız ediyor. Her ne kadar dışarıya karşı sakin ve kontrollü bir görüntü çizsen de, içinde birçok şey seni rahatsız ediyor ve bu duygularını ifade etmekte zorlanıyorsun. Bu durum seni yoruyor, çünkü öfkeni dışarı yansıtamadığın için içinde birikim oluyor. Bu birikim, seni daha da yoruyor ve belki de bu yüzden bazen kendini tükenmiş hissediyorsun. Fakat unutma, herkesin içinde bastırdığı bir duygu vardır. Senin ki öfke olabilir, başkasının ki belki de korku ya da endişe. Önemli olan bu duygularla nasıl başa çıktığın ve onları nasıl yönettiğin.