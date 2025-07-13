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Kişiliğinin Altında Bastırdığın Hangi Duygu Var?

Kişiliğinin Altında Bastırdığın Hangi Duygu Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
13.07.2025 - 15:01

Günlük hayatın koşuşturmasında, bazen hislerimizi geriye atar, yüzeyde güçlü ya da neşeli görünmeye çalışırız. Ama her insanın derinliklerinde, zamanla bastırdığı bir duygu yatar… Belki farkında bile olmadığın bir korku, gizli bir öfke, ya da sakince susturulmuş bir hüzün.

Kişiliğinin Altında Bastırdığın Hangi Duygu Var?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Zor bir durumla karşılaştığında ilk ne yaparsın?

3. Zor bir durumla karşılaştığında ilk ne yaparsın?

4. Kendini en çok hangi ortamda rahat hissedersin?

4. Kendini en çok hangi ortamda rahat hissedersin?

5. Bir yanlış yapıldığında tepkin genellikle nasıl olur?

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6. Hayatta en çok korktuğun şey nedir?

6. Hayatta en çok korktuğun şey nedir?

7. Başarılarını nasıl kutlarsın?

7. Başarılarını nasıl kutlarsın?

8. Birisi seni haksız yere eleştirdiğinde nasıl hissedersin?

8. Birisi seni haksız yere eleştirdiğinde nasıl hissedersin?

9. Kendini ifade ederken genellikle hangisi olur?

9. Kendini ifade ederken genellikle hangisi olur?

10. Son olarak çok kolay streslenir misin?

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Bastırılmış öfke

Bir göz atın, senin hikayenin tam da burada başladığı yerde. Senin kişiliğinin derinliklerinde, en çok bastırdığın duygu öfke. Evet, doğru duydunuz, öfke. Hani o, herkesin sende gördüğü sakin ve kontrollü imajın altında gizlenen, seni içten içe kemiren duygu. Birçok kişi seni görünüşe bakarak yargılıyor, sakin ve dengeli bir insan olduğunu düşünüyorlar. Ancak gerçek öyle mi? Hayır, çünkü içinde biriken öfke, seni rahatsız ediyor. Her ne kadar dışarıya karşı sakin ve kontrollü bir görüntü çizsen de, içinde birçok şey seni rahatsız ediyor ve bu duygularını ifade etmekte zorlanıyorsun. Bu durum seni yoruyor, çünkü öfkeni dışarı yansıtamadığın için içinde birikim oluyor. Bu birikim, seni daha da yoruyor ve belki de bu yüzden bazen kendini tükenmiş hissediyorsun. Fakat unutma, herkesin içinde bastırdığı bir duygu vardır. Senin ki öfke olabilir, başkasının ki belki de korku ya da endişe. Önemli olan bu duygularla nasıl başa çıktığın ve onları nasıl yönettiğin.

Bastırılmış kırılganlık

Bir yıldızın gizemli parıltısı gibi, duygularını dışa vurmakta zorlanan, içinde bir okyanus kadar derin duygular taşıyan birisin. Kendini koruma içgüdüsü adeta bir kale gibi etrafını sarmış, her türlü tehlikeye karşı seni koruyor. Güçlü görünmeye çalışıyorsun, çünkü kırılganlığını gizlemek senin için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Ancak bu demir gibi dış kabuğunun altında, aslında içten içe derin bir hassasiyet taşıyorsun. Bu hassasiyetin, senin en değerli hazinen. Ancak bu hazineyi korumak için kendini dünyadan soyutlaman, zaman zaman seni yalnız hissettirebilir. Bu yalnızlık bazen bir uçurumun kenarında durmak gibi hissettirebilir. Ancak unutma ki, her uçurumun ötesinde yeni bir manzara, yeni bir başlangıç vardır. Kendine olan inancını kaybetme, çünkü senin içindeki bu derin duygular, seni sen yapan en önemli özellik.

Bastırılmış korku

Korkularınızı ve endişelerinizi, bir hazine gibi, derinlerde, kendi iç dünyanızın en ulaşılmaz köşelerinde saklıyorsunuz. Bu duygularınızı, bir gizem romanının en karmaşık sırları gibi, başkalarından gizli tutuyorsunuz. Güven duygusunu, bir elmas kadar değerli ve bir o kadar da nadir bulduğunuz için, bu duygularınızı başkalarıyla paylaşmakta zorlanıyorsunuz. Bu yüzden, bu duygularınız adeta görünmez bir hale bürünüyor, bir hayalet gibi varlıklarını sadece siz hissediyorsunuz. Kendi iç dünyanızda, bir orkestra şefi gibi, kontrolü elinizde tutmak için büyük bir çaba harcıyorsunuz. Her bir duygunuz, sizin orkestranızdaki bir çalgı, ve siz, bu çalgıları en uyumlu şekilde çalmaya çalışan bir şefsiniz. Bu çabanız, bir ressamın tuvaline renk renk boyalarla hayat verme çabasına benziyor. Kendi iç dünyanızın ressamı, orkestra şefi, hikaye yazarısınız ve bu dünyayı kontrol etmek için büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Her bir duygunuzla, her bir düşüncenizle, kendi iç dünyanızın eşsiz bir portresini çiziyorsunuz.

Bastırılmış üzüntü

Her zaman gülümseyen, enerjisi yüksek, pozitifliğiyle etrafına ışık saçan biri gibi görünüyorsun. Ancak, bu parlak dış kabuğun altında, sakladığın bir üzüntü var. Bu üzüntü, seni zaman zaman yoruyor ve enerjini düşürüyor. Gülümsemelerin ve neşeli tavırların arasında, duygularını tam olarak açamaman, içinde bir yalnızlık hissi yaratıyor. Bu yalnızlık hissi, kalabalıklar içinde bile seni yalnız hissettirebiliyor. Ancak, bu üzüntünün varlığını kabullenmek ve bu duygularını ifade etmek, sana iyi gelecektir. Bu, senin daha hafif hissetmeni sağlayacak ve içinde biriken duygusal yükün azalmasına yardımcı olacaktır. Kendini ifade etmek, duygularını paylaşmak ve bu üzüntüyü kabullenmek, senin için bir dönüm noktası olabilir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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