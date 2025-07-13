Kişiliğinin Altında Bastırdığın Hangi Duygu Var?
Günlük hayatın koşuşturmasında, bazen hislerimizi geriye atar, yüzeyde güçlü ya da neşeli görünmeye çalışırız. Ama her insanın derinliklerinde, zamanla bastırdığı bir duygu yatar… Belki farkında bile olmadığın bir korku, gizli bir öfke, ya da sakince susturulmuş bir hüzün.
Kişiliğinin Altında Bastırdığın Hangi Duygu Var?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir durumla karşılaştığında ilk ne yaparsın?
4. Kendini en çok hangi ortamda rahat hissedersin?
5. Bir yanlış yapıldığında tepkin genellikle nasıl olur?
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6. Hayatta en çok korktuğun şey nedir?
7. Başarılarını nasıl kutlarsın?
8. Birisi seni haksız yere eleştirdiğinde nasıl hissedersin?
9. Kendini ifade ederken genellikle hangisi olur?
10. Son olarak çok kolay streslenir misin?
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Bastırılmış öfke
Bastırılmış kırılganlık
Bastırılmış korku
Bastırılmış üzüntü
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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