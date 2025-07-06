Evet/Hayır Testine Göre Ex’inle Arkadaş Kalman Mümkün mü?
Ayrılıklar her zaman karmaşıktır bazıları sessizce biter, bazıları fırtınalı bir finalle. Ama sonrası daha da düşündürücü olabilir: Ex’inle arkadaş kalabilir misin? Yoksa bu, kalbini tekrar riske atmak mı olur? Bu testte, sana sadece “Evet” ya da “Hayır” demeni isteyeceğiz. Vereceğin basit cevaplar, geçmişinle dostane bir gelecek mümkün mü, bunu ortaya çıkaracak. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ex’inle ayrıldıktan sonra hala birbirinizle düzenli olarak iletişim kuruyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Aranızda bitmemiş duygular ya da pişmanlıklar var mı?
3. Ex’inle birlikte vakit geçirmek sana genellikle iyi hissettiriyor mu?
4. Ayrılığın ardından birbirinize karşı hala saygı duyuyor musunuz?
5. Ortak arkadaşlarınız aracılığıyla sık sık birbirinizin hayatından haberdar oluyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ex’inin yeni ilişkisi seni rahatsız ediyor mu?
7. Ayrılığınızda büyük bir kavga ya da kırgınlık yaşanmadı mı?
8. Birbirinizin sınırlarına ve kararlarına saygı gösteriyor musunuz?
9. Ex’inle tekrar yakın olmak, sana eski duyguları yeniden hissettirir mi?
10. Son olarak arkadaş kalmanın ilişkinizdeki dinamiği olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen eski sevgilinle arkadaş kalamazsın!
Sen eski sevgilinle arkadaş kalabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın