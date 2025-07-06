Evet/Hayır Testine Göre Ex’inle Arkadaş Kalman Mümkün mü?

Sen eski sevgilinle arkadaş kalabilirsin! Aslında, bir ilişki bitse bile, aranızdaki bağın tamamen kopması gerekmez. Eğer her iki taraf da olgunlukla süreci yönetirse, duygusal yaraları iyileştirmek için zaman tanırsa ve karşılıklı saygı devam ederse, eski sevgilinle güzel bir arkadaşlık kurmak mümkün olabilir. Bu, özellikle ilişkinin dostane ve anlayışlı bir şekilde sona erdiği durumlarda geçerlidir. Arkadaş kalmak, geçmişte yaşanan güzel anıları yargılamadan hatırlamak, birbirinizi desteklemek ve yeni hayatlarınıza saygı duymak anlamına gelir. Her iki tarafın da yeni sınırlar koymayı öğrenmesi ve eski duyguların yerine dostluk bağlarının güçlenmesi gerekir. Böyle bir arkadaşlık, hem kişisel büyüme için hem de sosyal çevrenin korunması açısından olumlu olabilir.