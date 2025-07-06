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Evet/Hayır Testine Göre Ex’inle Arkadaş Kalman Mümkün mü?

Evet/Hayır Testine Göre Ex’inle Arkadaş Kalman Mümkün mü?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
06.07.2025 - 14:01

Ayrılıklar her zaman karmaşıktır bazıları sessizce biter, bazıları fırtınalı bir finalle. Ama sonrası daha da düşündürücü olabilir: Ex’inle arkadaş kalabilir misin? Yoksa bu, kalbini tekrar riske atmak mı olur? Bu testte, sana sadece “Evet” ya da “Hayır” demeni isteyeceğiz. Vereceğin basit cevaplar, geçmişinle dostane bir gelecek mümkün mü, bunu ortaya çıkaracak. Hazırsan başlayalım!

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1. Ex’inle ayrıldıktan sonra hala birbirinizle düzenli olarak iletişim kuruyor musunuz?

2. Aranızda bitmemiş duygular ya da pişmanlıklar var mı?

3. Ex’inle birlikte vakit geçirmek sana genellikle iyi hissettiriyor mu?

4. Ayrılığın ardından birbirinize karşı hala saygı duyuyor musunuz?

5. Ortak arkadaşlarınız aracılığıyla sık sık birbirinizin hayatından haberdar oluyor musunuz?

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6. Ex’inin yeni ilişkisi seni rahatsız ediyor mu?

7. Ayrılığınızda büyük bir kavga ya da kırgınlık yaşanmadı mı?

8. Birbirinizin sınırlarına ve kararlarına saygı gösteriyor musunuz?

9. Ex’inle tekrar yakın olmak, sana eski duyguları yeniden hissettirir mi?

10. Son olarak arkadaş kalmanın ilişkinizdeki dinamiği olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyor musunuz?

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Sen eski sevgilinle arkadaş kalamazsın!

Sen eski sevgilinle arkadaş kalamazsın! Çünkü bir ilişki sona erdiğinde, aranızda yaşanan duygusal bağ ve paylaşılan anılar, basit bir arkadaşlıktan çok daha derin ve karmaşıktır. Sevgi ve bağlılık duyguları tamamen bitmeden, arkadaşlık kurmak çoğu zaman zor ve hatta imkansızdır. Eski sevgilinle arkadaş olmaya çalışmak, geçmişteki hislerin tekrar canlanmasına ve eski yaraların yeniden açılmasına neden olabilir. Ayrıca, yeni bir ilişkiye başlama ya da hayatına devam etme sürecinde bu tür bir arkadaşlık, seni duygusal anlamda geri çekebilir ve ilerlemene engel olabilir.

Sen eski sevgilinle arkadaş kalabilirsin!

Sen eski sevgilinle arkadaş kalabilirsin! Aslında, bir ilişki bitse bile, aranızdaki bağın tamamen kopması gerekmez. Eğer her iki taraf da olgunlukla süreci yönetirse, duygusal yaraları iyileştirmek için zaman tanırsa ve karşılıklı saygı devam ederse, eski sevgilinle güzel bir arkadaşlık kurmak mümkün olabilir. Bu, özellikle ilişkinin dostane ve anlayışlı bir şekilde sona erdiği durumlarda geçerlidir. Arkadaş kalmak, geçmişte yaşanan güzel anıları yargılamadan hatırlamak, birbirinizi desteklemek ve yeni hayatlarınıza saygı duymak anlamına gelir. Her iki tarafın da yeni sınırlar koymayı öğrenmesi ve eski duyguların yerine dostluk bağlarının güçlenmesi gerekir. Böyle bir arkadaşlık, hem kişisel büyüme için hem de sosyal çevrenin korunması açısından olumlu olabilir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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