Kariyer DNA’n Hangi Alanla Uyuşuyor?
Hayat, doğru yerde parlayabilmekle ilgilidir. Kimimiz lider doğar, kimimiz detaylarda kaybolmadan büyük resmi görür. Kimi hayal eder, kimi uygular. Peki senin içindeki potansiyel, hangi kariyer alanıyla en güçlü uyumu yakalıyor? Bu test, karakter yapından ilgi alanlarına, problem çözme tarzından motivasyon kaynaklarına kadar seni analiz eder ve doğal yeteneklerine en uygun kariyer rotasını ortaya çıkarır.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir projede en çok hangi rolde olmak seni mutlu eder?
4. Hangi ortamda çalışmak sana daha cazip geliyor?
5. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
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6. Takım çalışmasında sen genellikle…
7. Bir sorunu çözmek için önce ne yaparsın?
8. Son olarak etrafındaki insanlara ilham olduğunu düşünüyor musun?
Yönetici / Girişimci / Proje Yöneticisi
Grafik Tasarımcı / Reklamcı / İç Mimar
Yazılım Geliştirici / Mühendis / Veri Analisti
Psikolog / Öğretmen / İnsan Kaynakları Uzmanı
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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