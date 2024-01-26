Kış Stilinize Bambaşka Bir Hava Katacak Kot Etek Kombinleri
Kış Stilinize Bambaşka Bir Hava Katacak Kot Etek Kombinleri
Kot etekler, hem rahatlıkları hem de kolay kombinlenebilir olmaları sebebiyle gardıropların vazgeçilmez parçaları arasında yer alır. Kış aylarında ise bu etekleri, çizmelerle ve kabanlarla birlikte kullanarak hem sıcak kalabilir hem de şık bir görünüm elde edebilirsiniz. İster günlük hayatta ister özel günlerde, kot etek kombinlerini tercih ederek kış stilinize bambaşka bir hava katabilirsiniz.
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Bu içerik 26.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Kaban + boğazlı kazak + uzun kot etek.
Örgü kazak + kot etek+ topuklu bot.
Blazer ceket + kot etek + süet çizme.
Trençkot + kot etek.
Blazer ceket + beyaz kot etek + topuklu çizme.
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Kürk mont + kot etek + süet bot.
Bomber ceket + kot etek+ büyük çanta.
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