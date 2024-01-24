Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim , Hediye
Önümüzdeki Ay Herkese İyi ki Almışım Diyerek Anlatacağınız İndirimli Adidas Ürünleri

etiket Önümüzdeki Ay Herkese İyi ki Almışım Diyerek Anlatacağınız İndirimli Adidas Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 14:24

Adidas markasının ürünlerindeki büyük indirimleri kaçırmayın! Şimdi, bu kaliteli ve popüler markanın ürünlerini indirimli fiyatlarla keşfetme zamanı. Sizin için seçtiğimiz bu ürünler müthiş fiyatlarla sizlerle ancak stoklar sınırlı dikkatli olmakta fayda var. Bu fırsatı kaçırmayın, Adidas'ın indirimli ürünlerini keşfedin ve bu kaliteli markanın ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın almanın keyfini çıkarın.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 24.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Adidas Helionic Rlx Kadın Mont - GQ7118

1. Adidas Helionic Rlx Kadın Mont - GQ7118

Soğuk havalarda üşüdüğünüz için dışarı çıkmaya çekiniyorsanız bu montla sorunu kökten çözebilirsiniz. Sizi sıcacık tutmaya ant içmiş bu montun rengi de bir o kadar cezbedici. 

İnanılmaz bir indirimle 5.828,90 TL'den sepette 3.299,00 TL'ye düşüyor.

Buraya tıklayarak ulaşın

Hepsiburada

2. Adidas Samba Vegan Limited Edition Ayakkabı

2. Adidas Samba Vegan Limited Edition Ayakkabı

Herkesin sevgilisi, almayı düşünenlerin her geçen gün arttığı bu Adidas Samba spor ayakkabı şimdi indirimde 6.686,96 TL yerine 4.499 TL. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada

3. Adidas Kadın Mont - CY8741

3. Adidas Kadın Mont - CY8741

Kapitone malzemeden yapılmış, yalıtımlı bu model size çok yakışacak. İster günlük isterseniz de spor aktivitelerinizde size eşlik edecek olan bu monta bir şans vermeye ne dersiniz?

5.641,96 TL yerine şimdi 3.299,00 TL. Burada

Hepsiburada

4. Adidas Deportivo Iı Fxg Erkek Krampon

4. Adidas Deportivo Iı Fxg Erkek Krampon

Futbol performansınızı ortaya koymanız için uygun fiyatlı bir krampon önerisine ihtiyaç duyuyorsanız bu model tam da size göre. Üstelik şimdi 2.133,87 TL yerine %25'lik indirimle 1.600,50 TL. 

Burada

Hepsiburada

5. Adidas Essentials Erkek Kahverengi Mont

5. Adidas Essentials Erkek Kahverengi Mont

Soğuk günlerde sizi sıcacık tutacak bir mont arayışındaysanız uygun fiyatlı bir öneriyle geldik. Rengiyle mont seçimlerinize yenilik getirecek bu model, 5.278,90 TL'den 3.299,00 TL'ye düşmüş.

Buraya tıklayın

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Adidas DQ2658 Phx Jkt Kadın Rüzgarlık

6. Adidas DQ2658 Phx Jkt Kadın Rüzgarlık

Bu su tutmaz rüzgarlık ile yağmurun koşu performansını engellemesine izin vermeyeceksiniz. Vücudu saran modeli ve doğal hareketleri destekleyen yapısıyla bu rüzgarlık herkesin sevgilisi.

Sadece 899,94 TL.

Burada

Hepsiburada

7. Adidas Erkek Şort GQ1102

7. Adidas Erkek Şort GQ1102

Rengi ve klasikleşmiş üç çizgili modeliyle herkesin beğenisini kazanmayı başaran bu şort, hızlı kuruma özelliğiyle dikkat çekiyor. 

1.249,90 TL yerine %20'lik indirimle sepette 999,90 TL. 

Buradan ulaşın

Hepsiburada

8. Adidas Entrada 22 Erkek Eşofman Altı

8. Adidas Entrada 22 Erkek Eşofman Altı

Dolabınızdaki eşofmanlara neredeyse her gün elinizin gittiğini biliyoruz. Normal kesim olan bu eşofman da gardırobunuzun kurtarıcı parçası olmaya aday gibi gözüküyor. 

İndirimde 1.013,42 TL. Burada

Hepsiburada

9. Adidas Otr Jacket M Erkek Yağmurluk - Rüzgarlık

9. Adidas Otr Jacket M Erkek Yağmurluk - Rüzgarlık

Yağmurun koşularınıza engel olmasından sıkıldıysanız bu yağmurluğa ihtiyacınız var demektir. 

2.974,48 TL yerine %17'lik indirimle 2.465,00 TL. Buraya tıktık

👍Tek kelimeyle harika, çok beğendik.🧿

Hepsiburada

10. Adidas Grand Court 2.0 Spor Ayakkabı

10. Adidas Grand Court 2.0 Spor Ayakkabı

Adidas markasının ayakkabı konusundaki kalitesi tartışılmaz. Uygun fiyatlı, beyaz spor ayakkabı arayışındaysanız bu modele bayılacağınız kesin.

Sepette tamı tamına 1.314,30 TL'ye düşüyor. Unutmayın stoklar sınırlı.

Buraya tıktık

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Adidas Nmd G1 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

11. Adidas Nmd G1 Erkek Günlük Spor Ayakkabı

4.463,10 TL yerine %17'lik indirimle 3.719,25 TL.

Buradan ulaşabilirsiniz

Hepsiburada

12. Adidas Stan Smith Kadın Spor Ayakkabısı FV7421

12. Adidas Stan Smith Kadın Spor Ayakkabısı FV7421

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

2 tane almıştım indirimden numara yanlış geldiği için birini iade ettim. Ayakkabıları çok beğendim kargosu da hızlıydı.

Burada

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın